كريم فهمي رفقة زوجته من الحرم المكي: أحلى عيد ميلاد فى العمرة

شارك الفنان كريم فهمي، صوراً من الحرم المكي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كريم فهمي مع زوجته بعد أداء العمرة، وعلق: “أحلى عيد ميلاد.. دعيتلكم كلكم”.

وحرص الجمهور السعودي، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان كريم فهمي، اثناء تواجده في جدة.

نشر كريم فهمي، ڤيديو من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق قائلاً: “ايه الشعب الجميل ده و الناس الجميله ديه بجد، اهل السعوديه اهل كرم و طيبه و جدعنه و ضيافه".

وتابع قائلاً: " تزامن عيد ميلادي مع وجودي في جده لحضور فعاليات مهرحان البحر الاحمر و احتفلوا بيا كأني في مصر ، بلد جميله و شعب جميل بيحبوا مصر و المصريين و كسبت صحاب جداد مبسوط بيهم جدا”.