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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة في نهطاي وسندبسط

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتفقد مشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى كمرحلة أولى من تنفيذ المبادرة بالغربية ، حيث تفقد مشاريع المبادرة بكلا من قريتي نهطاي وسندبسط ضمن جولاته الدورية والمستمرة لمتابعة نسب نهو الأعمال وإتمامها في موعد النهو المحدد لها .

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بدأت الجولة بتفقد المشروعات التي تتم في  قرية نهطاي والتي سجلت قيم مرتفعة على مؤشرات نهو الأعمال ، حيث تفقد المحافظ الأعمال الجارية بكلاً من مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي ، مركز شباب نهطاي ، المجمع الزراعي البيطري والمجمع الخدمي الحكومي، كما تفقد أيضا الأعمال الجاري تنفيذها بوحدة طب أسرة نهطاي.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد مشاريع قرية سندبسط ، حيث تفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة ونقطة الشرطة إلى جانب تفقد أعمال إنشاء نقطة الإطفاء وأعمال إحلال وتجديد مركز الشباب.

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يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بمركز زفتى كمرحلة أولى من المبادرة في المحافظة تشمل عدد 943 مشروع بإجمالي تكلفة 4068,5 مليون جنيه وقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال بها 80 %.

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الغربية محافظ الغربية حياة كريمة الخدمات الدكتور طارق رحمي مشروعات طارق رحمي

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