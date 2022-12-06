محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة في نهطاي وسندبسط

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتفقد مشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى كمرحلة أولى من تنفيذ المبادرة بالغربية ، حيث تفقد مشاريع المبادرة بكلا من قريتي نهطاي وسندبسط ضمن جولاته الدورية والمستمرة لمتابعة نسب نهو الأعمال وإتمامها في موعد النهو المحدد لها .

بدأت الجولة بتفقد المشروعات التي تتم في قرية نهطاي والتي سجلت قيم مرتفعة على مؤشرات نهو الأعمال ، حيث تفقد المحافظ الأعمال الجارية بكلاً من مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي ، مركز شباب نهطاي ، المجمع الزراعي البيطري والمجمع الخدمي الحكومي، كما تفقد أيضا الأعمال الجاري تنفيذها بوحدة طب أسرة نهطاي.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد مشاريع قرية سندبسط ، حيث تفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة ونقطة الشرطة إلى جانب تفقد أعمال إنشاء نقطة الإطفاء وأعمال إحلال وتجديد مركز الشباب.

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بمركز زفتى كمرحلة أولى من المبادرة في المحافظة تشمل عدد 943 مشروع بإجمالي تكلفة 4068,5 مليون جنيه وقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال بها 80 %.

IMG-20221206-WA0050

IMG-20221206-WA0051

IMG-20221206-WA0049

IMG-20221206-WA0052

IMG-20221206-WA0048

IMG-20221206-WA0047

IMG-20221201-WA0027