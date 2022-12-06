عمر كمال يؤدى مناسك العمرة بعد حفلته الأخيرة بالسعودية

انتهى مطرب المهرجانات عمر كمال من أداء مناسك العمرة عقب الانتهاء من حفلته الأخيرة ونشر عمر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة له يرتدى فيها ملابس الإحرام أمام الكعبة.



وكتب عمر كمال قائلا "اللهم مكه زحامها وسكينتها، اللهُم بلغني هواء مكه فأطوف سبعاً وأسعى سبعاً وأدعوك حتى تطيب نفسي وتطمئن ..الحمد لله … ربنا يتقبلها منى"

طرح عمر كمال، الأغنية الرسمية لمسلسل “الونش” لـ محمد رجب، والتي تحمل اسم “اختيارك”، عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”.



أغنية “اختيارك” غناء عمر كمال، وكلمات كريم سامي، والحان هيثم نبيل، وتوزيع وماستر زووم، وانتاج سينيرجي، منتج فني محمود كمال، وإخراج إسماعيل فاروق.