أشرف حكيمي يرد على مبابي بعد تأهل المغرب التاريخي أمام إسبانيا

رد أشرف حكيمي، على احتفال زميله النجم الفرنسي كيليان مبابي بتأهل منتخب المغرب لدور الثمانية في كأس العالم "قطر 2022" لأول مرة في تاريخ أسود الأطلس، بعد إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح.



وعاود حكيمي نشر تغريدة كيليان مبابي عبر حسابه على تويتر تغريدة، وعلق قائلا "دايما المغرب".

وحقق منتخب المغرب الفوز على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.