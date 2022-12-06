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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"آل خفاجة" يكشفون تفاصيل دخولهم التمثيل ودور محمد صبحي فى حياتهم الفنية

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

استضاف برنامج "حديث القاهرة" والذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء، كلًا من الفنان هادي وفادي وشادي خفاجة.

وقال الفنان فادي خفاجة، أنا أخدت عنقود عائلتي ودخلت به عالم الفن، ومشواري كان به معاناة كبيرة ولكن متعة المشوار كانت أكبر بسبب حبنا للتمثيل وحب الناس لنا من صغرنا، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير من وقوفه أمام فنانين عمالقة مثل الفنان محمد صبحي أو الفنان الراحل نور الشريف، والفنان القدير يحيى الفخراني.

وأضاف "فادي" في حواره للبرنامج: "قمت بتصوير مسرحية ماما أمريكا لمدة 13 سنة ومسرحية عائلة ونيس، بجانب المسرح للجميع، موضحًا: "كنت ألعب في نادي الزمالك وتركت كرة القدم من أجل التمثيل والمسرح بسبب تضارب مواعيد مسرحية ماما أمريكا مع مواعيد التدريب، وراضي عن حياتي".

فيما قال شادي خفاجة: "أخويا فادي دخل مجال الفني قبلي ما كان حافز وتحدي لي من أجل الوصول لنفس شطارته، وهو من عرفني على الفنان الكبير محمد صبحي، ما جعلني جرئ بشكل أكبر ولم يجعني أتوتر داخل البلاتوه عكس باقي الأطفال"، موضحًا: "أول مرة وقفت قدام الكاميرا كانت في عمر 6 سنوات وكنت أقوم بدور ابن الفنان الراحل أحمد ذكي في فيلم ناصر 56، وهو كان فنان رائع وحنين جدًا".

وفي نفس السياق أوضح الفنان هادي خفاجة: "أنا أصغر واحد مثلت وأنا كان عندي أسبوع، ولكني مكنتش مدرك أكيد أي حاجه، ولكني دخلت التمثيل بجد وأنا عندي حوالي 6 سنين، في مسلسل فارس بلا جواد، مع الفنان القدير محمد صبحي، وكنت أقوم بدور حافظ، وهي شخصية الفنان محمد صبحي في صغره"، موضحًا: "كنت بسمع كلام محمد صبحي في أي حاجه وكان عارف سري في الشيكولاته وكنت بتدلع عليه دائمًا".

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