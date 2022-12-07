قادة يحتفون وجزائريون ينحون الخلافات جانبًا.. منتخب المغرب يصنع فرحة العرب|شاهد

سادت الفرحة أرجاء العالم العربي بعد فوز منتخب المغرب على إسبانيا في كأس العام 2022 بقطر، ليصبح أول فريق عربي يظهر في دور الثمانية.

وشارك العاهل المغربي الملك محمد السادس شعبه بفرح الفوز، وخرج إلى شوارع الرباط لمشاطرته فرحة الانتصار.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مرور ملك المغرب بسيارته وهو يحتفل مع أعداد كبيرة من الجماهير، في الشوارع عقب تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الربع النهائي في كأس العالم.

الله يبارك فعمر سيدي 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🥰🥰🥰 ملك يتقاسم الفرحة مع شعبه..انه محمد السادس نصره الله pic.twitter.com/fotqWnTIge — Harbaz Nabil (@HarbazNabil) December 6, 2022

وأظهر الفيديو ملك المغرب محاطا بأعداد كبير من المشجعين يحملون أعلامًا ويهتفون بعبارات: "أسود الأطلس.. مبروك علينا.. دايما مغرب".

تهاني رؤساء

وهنأ رؤساء دول في اتصالات هاتفية، الملك محمد السادس، حيث تلقى اتصالات هاتفية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والجابوني علي بونجو أونديمبا، والسنغالي ماكي سال.

وحسب وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية، تلقى الملك محمد أيضًا اتصالا هاتفيا من الأمير الحسن بن طلال من الأردن.

وأعرب الرؤساء الثلاثة والأمير الحسن بن طلال في الاتصالات الهاتفية، عن "أحر تهانئهم للملك إثر هذا الإنجاز التاريخي"، الذي أصبح المغرب بفضله أول بلد عربي يبلغ هذه المرحلة من كأس العالم.

كما بعث العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى نظيره المغربي، وهنأه على فوز بلاده، واصفا ما حدث بأنه "إنجاز رياضي مشرف"، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

كما هنّأ نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المنتخب المغربي، بعد التغلب على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح.

وكتب نائب رئيس دولة الإمارات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المستحيل ليس مغربياً .. المستحيل ليس عربياً .. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم".

المستحيل ليس مغربياً .. المستحيل ليس عربياً .. أسود ورجال المغرب 🇲🇦 بكم نفخر ونفاخر العالم.. pic.twitter.com/zDwA1Tt7bA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 6, 2022

وغرّد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، قائلا: "نهنئ فريق المغرب بتأهله للدور ربع النهائي".

بدوره، هنّأ وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل، أسود الأطلس، قائلا في تغريدة: "ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق الفوز والتأهل، مبروك للكرة العربية، وكل التوفيق في الخطوة المقبلة".

التحام الجزائر والمغرب

ونشر حساب صحيفة "الشرق- قطر" على موقع "تويتر" مقطع فيديو لمواطنين جزائريين ومغاربة وهم يرددون: "الجزائر والمغرب.. خاوا خاوا مافي عداوة"، بعد فوز المنتخب المغربي.