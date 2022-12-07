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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجي وجدان عن فوز المنتخب المغربي: حاجة تفرح وتشرف

صدى البلد

هنأت  الفنانة إنجي وجدان المنتخب المغربي بعد الفوز علي منتخب اسبانيا فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.


و كتبت انجي وجدان عبر حسابها بموقع انستجرام  :مبروك للمغرب و كل اهل المغرب ، حاجة تفرح و تشرف.

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وحقق منتخب المغرب الفوز على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.

 

الفنانة انجي وجدان تأهل المنتخب المغربي فوز المنتخب المغربي منتخب اسبانيا

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