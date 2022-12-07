وفد من الإمارات يزور منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

استقبل الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة زيد داوود السكسك رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم بأبو ظبي وشركة Blue Apple partners والمدير التنفيذي السابق لهيئة صحة أبوظبي وبصحبته ممثلي شركة لينكس بيزنس أدفايزورس.

يأتي ذلك في إطار التعرف على التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، حيث زار الوفد عددًا من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

في البداية زار الوفد يرافقهم المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر ، وذلك باعتبار المستشفى هي أيقونة السياحة العلاجية بمحافظة الأقصر، وتم زيارة الأجنحة الفندقية بالمستشفى، والتعرف على كافة الخدمات الفندقية عالية الجودة المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة .

وقد أعرب الوفد عن تقديره للمستوى المتميز للخدمات الطبية بالمستشفى.

فيما تعرف الوفد خلال زيارته لمركز طب أسرة العوامية على خطوات ورحلة تقديم الخدمة الطبية للمرضى بدءًا من الحجز عبر الكول سنتر، ثم التوجه إلى وحدات ومراكز طب الأسرة التابع لها المنتفع، وكيفية التسجيل الطبي الإلكتروني والملف الالكتروني الموحد، وصولًا إلى التعرف على خطوات الإحالة للحصول على خدمات الرعاية الثانوية والثالثية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وأخيرًا التعرف على آليات قياس مؤشرات الآداء للمنتفعين بالمنظومة الجديدة عن مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة.

ثم زار الوفد، مجمع الأقصر الطبي الدولي والذي يضم عددًا من الأقسام الجديدة والمتطورة من أقسام الطوارئ والحروق والعناية المركزة والعمليات كما تم التعرف على أعمال التجهيز الجارية لوحدة زراعة النخاع والتي ستعتبر أول وحدة لزراعة النخاع في جنوب الصعيد.