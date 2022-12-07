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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: حصول المركز القومي لخدمات نقل الدم على الاعتماد الدولي الأمريكي

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، حصول المركز القومي لخدمات نقل الدم، على الاعتماد الدولي الأمريكي من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم للعام الرابع على التوالي.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية الاعتماد المؤسسي والذي يساهم في تحقيق تحسين الجودة في المؤسسات الصحية والخدمات المقدمة للمرضى، وقدرة المنظومة على حسن استغلال الموارد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاعتماد يشير إلى نجاح منظومة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة والسكان من خلال التقييم الخارجي والتأكيد على استيفاء المعايير الدولية للآداء، للحد من تعرض المريض للمخاطر المصاحبة لعمليات نقل الدم.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نهاد محمد مسعد مدير عام خدمات نقل الدم القومية، أن الجمعية الأمريكية لبنوك الدم تعد أعلى جهة مانحة للاعتماد في مجال بنوك الدم، مشيرة إلى أن زيارة الوفد الأمريكي استمرت على مدار يومين للوقوف على تطبيق السياسات والاشتراطات اللازمة للحصول على تجديد الاعتماد.

وأكدت الدكتورة نهاد مسعد، أن الاعتماد من أهم النظم العالمية التي تهدف إلى رفع جودة المنتج من الدم ومشتقاته وجودة الخدمة المقدمة للمريض، من خلال التصنيع الجيد للدم ودعم مسار التطوير المستمر، وتحقيق التكامل فيما بين المتبرع والمريض فيما يعود بتوطيد الثقة بين المجتمع ومقدم الخدمة الصحية.

ووجهت مدير عام خدمات نقل الدم القومية، الشكر لكافة العاملين بالمركز القومي لخدمات نقل الدم من (أطباء، تمريض، إداريين) لجهودهم المبذولة في العمل على تحسين كافة الخدمات المقدمة بالمركز، ونجاح  حصول المركز على الاعتماد من المؤسسات الدولية.

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