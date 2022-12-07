أول صور مسربة لكاميرا هاتف OnePlus 11.. تكشف تفاصيلها

كشفت بعض الصور المسربة لهاتف OnePlus 11 المتوقع إصداره بشكل رسمي قريباً عن مواصفات الكاميرا، حيث جاءت الكاميرا ثلاثية بالإضافة لفلاش من نوع LED.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، جاءت كاميرا OnePlus 11 ستكون الولى على اليسار الأساسية، بينما الثانية عدسة wide بينما الأخيرة على اليسار فهي عدسة ماركو للتقريب.

يذكر أن OnePlus 11 من المتوقع طرحه في الربع الأول من العام الجديد، الذي سيأتي بلونين الأخضر بلون الزمرد و الأسود، مع بعض الألوان الأخرى المخصصة لعدة اسواق منها الأبيض للصين، مع نظام تشغيل أندرويد 13.

OnePlus 11

سيأتي OnePlus 11 بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 من الجيل الثاني بتكنولوجيا 4 نانو ثماني النواة، مع ذاكرة رام وصول عشوائي إما 8 جيجابايت أو 8 جيجا بايت أو 16 جيجا بايت مع مساحة تخزين على القرص الصلب 128 جيجابايت أو 256 جيجا بايت أو 512 حسب الإصدار، مع معالج جرافيك Adreno 740.

أما البطارية فهي من مادة ليثيوم بوليمر، تأتي في هاتف وان بلس 11 سعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 65 وات، مع حجم شاشة مريح يصل إلى 6.7 بوصة من نوع LTPO2 Fluid AMOLED ودرجة سطوع 500 شمعة وتردد 120 هرتز، كما أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، الجانب الخلفي من الهاتف من المعدن مع زجاج الواجهة به طبقة حماية نوع Corning Gorilla Glass Victus.