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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التوتر.. جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عن زيادة حالات الأزمة القلبية

جمال شعبان
جمال شعبان

الأزمة القلبية من الأمراض الأكثر شيوعا و أنتشار بين الكثير من الأشخاص في الأونة الأخيرة ونتيجة العديد من العادات الخاطئة التي يتبعها الكثير من الأشخاص.
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أبرز الأسباب التي أدت إلي زيادة حالات الأزمة القلبية.

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كتب جمال شعبان":الأزمات القلبية زادت لأسباب كتير منها التوترات والضغوط وارتفاع ضغط الدم في سن صغير...26 ٪؜ من المصرين البالغين ضغطهم مرتفع."
أضاف:" وارتفاع  نسبة المصابين بمرض السكر..عدم ممارسة الرياضة ولا المشي مما ادي الي ترهل الجسم...وارتفاع نسبة الكولسترول الضار ...نوعية الأكل غير الصحي والسمن الصناعي والمشروبات الغازية ..التدخين والمسكنات بكثرة والمخدرات."
تابع:"والمكملات الهورمونية دون اشراف طبي ..طبعا التاريخ العائلي الوراثي
له دور كبير ..علشان في عائلات عندها استعداد...لأمراض تصلب الشرايين وازمات القلب."
أوضح جمال شعبان في منشوره:" ازاي اعرف الأزمة القلبية... مش لازم استني لما قلبي يتعب ..لازم الاكتشاف المبكر ..اكتشاف الضغط بالقياس  والسكر والكولسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج ..الشعور بأي وجع في منطقة الصدر مش متعود عليه بيزيد مع المجهود سواء كان الوجع  علي شكل حموضة او حرقان او سكاكين بتقطع...ممكن علي شكل نهجان ورفرفة في القلب وعرق."
أستطر:"اسعاف المريض..4 اقراص اسبرين اطفال او ٤ اقراص مضاد للصفائح بلافيكس...لصقة نيترودرم ع الصدر ..استدعاء الاسعاف في حالة عدم سكون الوجع ..لازم نتعلم ازاي نعمل تدليك للقلب علشان نسعف الشخص اللي عنده أزمة لو توقف قلبه...لازم تهدوا اعصابكم الدنيا منفاتة."
 

الازمة القلبية جمال شعبان زيادة حالات الأزمة القلبية الدكتور جمال شعبان جمال شعبان عميد معهد القلب السابق

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