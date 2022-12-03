ضربوا الممرضات.. رسالة نارية من جمال شعبان بعد حادث قويسنا

أثار حادث قويسنا خلال الساعات الماضية جدلا واسعا بعد انتشار الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، بسبب اعتداء مجموعة من الأشخاص على ممرضات مستشفى قويسنا في المنوفية.



ونتج عن هذا الفعل المشين نتيجة إصابة أحد أقاربه بنزيف، وهو ما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع نقابة التمريض للرد على الاعتداء غير المقبول على أطقمها.

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على حادث قويسنا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

كتب جمال شعبان:" والغريب ان ناس كتير من الشعب المتدين بطبعه.. بيبرروا للمعتدين علي التمريض المطحون ..بحجة وجود إهمال طبي وتمريضي وسوء معاملة."

تابع:" يا قوم تبرير البلطجة والاعتداء...تدعيم للفوضي و البلطجة...لابد من قانون تغليظ العقوبة علي المعتدين علي المؤسسات الصحية أما الإهمال الطبي والتمريضي فالدولة لديها أدواتها في الرقابة والحساب".

