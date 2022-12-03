عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ضربوا الممرضات.. رسالة نارية من جمال شعبان بعد حادث قويسنا

جمال شعبان
جمال شعبان

أثار حادث قويسنا خلال الساعات الماضية جدلا واسعا بعد انتشار الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، بسبب اعتداء مجموعة من الأشخاص على ممرضات مستشفى قويسنا في المنوفية.

txt

جمال شعبان يكشف عن أطعمة لـ ضغط الدم المرتفع |موجودة في البيت

txt

اكتبوا الكلام ده على قبري.. جمال شعبان يكشف عن وصيته


ونتج عن هذا الفعل المشين  نتيجة إصابة أحد أقاربه بنزيف، وهو ما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع نقابة التمريض للرد على الاعتداء غير المقبول على أطقمها.
علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على حادث قويسنا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
كتب جمال شعبان:" والغريب ان ناس كتير من الشعب المتدين بطبعه.. بيبرروا للمعتدين علي التمريض المطحون ..بحجة وجود إهمال طبي وتمريضي وسوء معاملة."
تابع:" يا قوم تبرير البلطجة والاعتداء...تدعيم للفوضي و البلطجة...لابد من قانون تغليظ العقوبة علي المعتدين علي المؤسسات الصحية أما الإهمال الطبي والتمريضي فالدولة لديها أدواتها  في الرقابة والحساب".
 

 

قويسنا حادث قويسنا الدكتور جمال شعبان الاعتداء على ممرضات قويسنا جمال شعبان عميد معهد القلب السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

هل من تأخر رزقه مبتلى أم مغضوب عليه؟.. رد عجيب للإفتاء

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بعد الخروج من كأس العالم

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الفول المدخن بمذاق لا يقاوم

بفستان أنيق.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة| شاهد

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

طريقة عمل أرز الريزو في المنزل.. أحلى من المحلات

جمال شعبان يكشف عن أطعمة لـ ضغط الدم المرتفع |موجودة في البيت

طريقة عمل العيش الشامي على الطاسة.. بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| صور عروسة نجل الشيف حسن... جمال شعبان يكشف عن وصيته

4 أمراض خطيرة تسبب انخفاض درجة حرارة الجسم وفشل القلب

ترشيحاتنا

مفيش عظام بالقفص الصدري ومنزلها مسكون.. صدمات فى حياة حورية فرغلى

بحضور وزراء ومسئولين.. سفارة الإمارات تحتفل بالعيد الوطني الـ 51

البصل بـ4.5 للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 ديسمبر| فيديو

لمدة 60 دقيقة.. لقاء مثير وجرئ بين ماكرون ورئيس تويتر

ما حكم الصلاة بالوشم القديم الذي تتعذر إزالته؟ دار الإفتاء ترد

الصحة تختتم عام 2022 بإطلاق حملة حقك تنظمي بــ 25 محافظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا الممرضات.. رسالة نارية من جمال شعبان بعد حادث قويسنا

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

شاهد صاحب أطول شعر أذن في العالم.. طوله 18سم

بعد إعادة فرضها في المدارس.. هل ارتداء الكمامة لفترات طويلة يضر بالصحة؟

فيديو

الأغلى في العالم.. حكاية بنطلون جينز بـ مليون ونصف

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ