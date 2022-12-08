ندوة توعوية بالحسنة في شمال سيناء بعنوان "لا لحرمان المرأة من الميراث "



نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، ندوة تثقيفية توعوية بعنوان لا لحرمان المرأة من الميراث ضمن سلسلة ندوات تنظمها وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة شمال سيناء، ضمن حملة ال١٦يوم ضد العنف للمرأة تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، تحت رعاية المحاسب سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة

حضر الندوة محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة ، وعدد من الأهالى وبمشاركة ادارة التضامن الاجتماعي بالحسنة.

الكبائر شرعياً



وقد حاضر في الندوة فضيله الشيخ سيد احمد على. مدير إدارة أوقاف الحسنة.. الذي أوضح ، أن حرمان المرأة من الميراث يعتبر من الكبائر شرعياً ،و أن حرمان المرأة من الميراث يعد من موروثات الجاهلية التى هدمها الاسلام ونهى رسوله الكريم عنها

كما اوضح فضيلته أن الإسلام كرم المرأة وحفظ حقوقها وكفلها حقوق بأن لها ولاية على المال وذمة مالية مستقله.، كما أقر الاسلام للمرأة حق مباشره العقود بنفسها كعقود البيع والشراء والرهن والشراكة وغيرها من التعاملات المادية.







و أشار سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة، إلى إهتمام القيادة السياسية بالمرأة وتقديرها لها من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ فى كافة المجالات

واوضح أن دور المرأة في المجتمع لايقل أهمية عن دور الرجل، واضاف أن القوانين واللوائح التي تسنها الدولة تعمل على حفظ حقوق المرأة وعلو شأنها



وأشارت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمجلس المدينة، إلى أنه يجب أن نحارب هذه الموروثات الخاطئة ضد حقوق المرأة بالتركيز على تغير وتثقيف الأجيال القادمة والنشئ الصغير من خلال المدارس والجامعات ويكمل ذلك دور الأسرة بالتربية السلمية



كما تم فتح باب المناقشة والحوار وطرح الأسئلة حول هذة القضية وتمت الاستفادة من الندوة للعدد كبير من الحاضرين (٣٧) فرد وفى نهاية الندوة أثنى جميع الحاضرين على مثل تلك الندوات التى ترفع نسبة الوعى لبعض القضايا المجتمعي.