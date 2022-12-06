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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برتوكول تعاون مشترك بين جامعة العريش ومحافظة شمال سيناء

اجتماع تنسيقي بين
اجتماع تنسيقي بين محافظة شمال سيناء وجامعة العريش






عقد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سينا  الاجتماع التنسيقي بين محافظة شمال سيناء وجامعة العريش بحضور رؤساء المدن ومديري مديريات الزراعة والصحة والطب البيطري والموارد المائية والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات ،
حيث استعرض النائب في بداية حديثه عن دور جامعة العريش المجتمعي في المساهمة في حل المشاكل البيئية والإنتاجية والاقتصادية التي تواجه المحافظة ومحاولة إيجاد حلول لها وتسخير الأبحاث والدراسات البحثية لحل هذه المشكلات وربط الرؤية البحثية للجامعة مع احتياجات البيئة والمجتمع ،،، وطلب سيادته في بداية اللقاء من السادة الحضور عرض أفكارهم في كيفية الاستفادة من جامعة العريش بخبراتها المتعددة في جميع المجالات.
حيث بدأ الدكتور حاسم حمدي نائبا عن مدير الصحة حديثه عن إمكانية قيام جامعة العريش متمثلة في كلية الطب في توفير التخصصات النادرة الصعب تواجدها في شمال سيناء ، الي جانب اعداد ابحاث عن إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها في تفادي الأضرار الناتجة عن هذه المخلفات بالإضافة إلي الاستفادة من القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة لخدمة المناطق البعيدة في وسط سيناء..
وبدورها طلبت الدكتورة عبير حجاب مديرية الطب البيطري الي عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة القوي البشرية في المجالات الفنية والإدارية وذلك بالاستعانة بأساتذة جامعة العريش لتنفيذ هذه الدورات .
وتحدث محمد سلامة جهاز تنمية المشروعات عن الدور المهم لجامعة العريش متمثل في كلية الاقتصاد المنزلي ومساهمتها في عقد التدريبات الحرفية وتوفير أماكن وكوادر بشرية وورش عمل لتدريب أصحاب المشروعات عن كيفية إدارة وتنفيذ مشرعاتهم .
ومن جانبه تحدث ممدوح الشربيني مدير التعليم الفني عن حاجته للدعم من جامعة العريش لتدريب طلبة التعليم الفني تريكو وملابس بكلية الاقتصاد المنزلي.
وبدوره تحدث جمال عبد العزيز التضامن الاجتماعي عن مطالبته بمساهمة جامعة العريش في عرض معارض الأسر المنتجة داخل حرم الجامعة الي جانب مشاركة طلبة كلية الآداب قسم الاجتماع في العمل في تكليف الخدمة العامة .
وتحدثت شيماء البيك إدارة البيئة بالمحافظة عن إمكانية عقد ندوات توعوية بيئية للمدارس بالتنسيق مع جامعة العريش الي جانب الاستفادة من الأبحاث والمشروعات التي تجريها الجامعة في مجال تدوير المخلفات .

 

دورات تدريبية للمهندسين والموظفين


وبدورها عرضت المهندسة مايسة محمود مديرية الموارد المائية والري عن حاجتها لعمل دورات تدريبية للمهندسين والموظفين في مجال الحاسب الالي الي جانب عمل ابحاث عن التربة لاستفادة منها في عملية إنشاء الآبار .
وتحدث المهندس مطر مديرية الزراعة عن حاجته لمساهمة جامعة العريش في عقد دورات تدريبية للتدريب علي الزراعات النظيفة لتعظيم المنتج المحلي ليكون صالح للتصدير بدون كيماويات واسمدة عضوية ،، الي جانب الاستفادة من الأبحاث العلمية التي تعدها الجامعة في توفير معلومات عن الآبار وتحليل التربة واستغلال مياة الصرف الصحي ..
وقبل الختام تحدث المهندس أسامة الشريف إدارة الإنتاج بالمحافظة عن حاجته لأبحاث التي تعدها جامعة العريش لتطوير المحاصيل الملحية والاكثار من المحاصيل التي تستحمل الملوحة ..
وفي نهاية اللقاء تحدث روساء المدن عن إمكانية مساهمة جامعة العريش في دعم التجمعات التنموية بوسط سيناء بالخبرات الفنية وتدريب العاملين بالجهات المختلفة .
واختتم السيد اللواء هشام الخولي الاجتماع بتحديد يوم الاربعاء القادم لعقد اجتماع آخر لتقديم جميع هذه الطلبات وعرضها علي السيد المحافظ.

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خدمات عديدة تقدمها شمال سيناء لذوى الهمم  

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سيناء برتوكول تعاون جامعه مشترك

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