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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أدوار شريرة.. الفنان حسن عيد يكشف عن أعماله القادمة في رمضان |فيديو

الفنان حسن عيد
الفنان حسن عيد

كشف الفنان حسن عيد، عن أعماله القادمة فى شهر رمضان، قائلًا: إنه يحب المخرج الذى يهتم بكل التفاصيل، معقبًا: "هناك مسلسلان أقرأهما حالياً فى أعمالي القادمة برمضان".

وأضاف "عيد" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم نهاد سمير: "الدورين فى المسلسلين عاجبني جدًا وهناك تحدي بهم، وهذا العام بدأت الأدوار الشريرة ترجع تاني تتقدملي وأنا بحبها".

وتابع: "عملت دور صعيدي مرة وأنا بحب الصعيدي جدا لأني من هناك، لكني مولود فى القاهرة، وصورت يونس ولد فضة فى قنا وكانت المرة الأولي لي، وشاهدت الأقصر والجمال بتاع الصعيد، وبالفعل كان يوجد مصحح لهجة".

الفنان حسن عيد شهر رمضان الأدوار الشريرة الصعيدي نهاد سمير

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