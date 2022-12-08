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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة تتفق علي مستويات الأجور خلال عمل السائقين بموسم الحج

صدى البلد

التقى وزير القوى العامة حسن شحاتة بديوان عام "الوزارة" مع وفد من القنصلية العامة السعودية بالقاهرة برئاسة القنصل العام د.سلطان السبيعي،وفيصل العتيبي الملحق العمالى السعودى،وممثلين عن شركات إلحاق عمالة مصرية إلى الخارج،لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية للعمل على مهنة" سائقين"خلال موسم الحج والعمرة .

 

وتم الاتفاق علي تنظيم إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية إلى السعودية للعمل في موسم الحج والعمرة خلال العام 2023، فضلا عن مستويات الأجور ، وزيادة في المنح والبدلات والحوافز التشجيعية.

وشدد الوزير على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، والعمالة المخالفة التى لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات التى سيتم التوافق عليها في "اللجنة المشتركة" التى تم تشكيلها مع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،تحت إشراف وزارة القوى العاملة.

واكد حرص الوزارة على بدء موسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل والمشاركة في تنظيم الحج لهذا العام، بما يضع الشركات العاملة في هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مميز تشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ووجه الوزير المسئولين عن تنظيم عملية سفر العمالة المصرية بدراسة كافة الاجراءات والشروط التى سيتم إتباعها مع العمالة المصرية خلال الموسم،على أن يتم  الاعلان عنها بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل ،بالتنسيق والتعاون مع القنصلية والسفارة السعودية في القاهرة ، للبدء في تسجيل الشركات لتأشيرات السفر الخاصة بالعمالة التى سيتم إختيارها بعد إجتياز اختبارات اللجنة المشتركة بين الجانبين المصري والسعودى.

واكد أهمية توعية العمالة المصرية التى ترغب بالعمل خلال موسم الحج بأن التعاقد معهم بهدف العمل فقط وليس للقيام بمناسك الحج،وانه سيتم فرض عقوبات علي الشركات التى ستخالف ذلك.


من جانبه قدم الجانب السعودى الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على كافة جهوده المبذولة فى الاهتمام بكافة ملفات عمل الوزارة منذ توليه المسئولية، متمنياً لهذا الموسم النجاح والتوفيق بعيداً عن كافة الظواهر السلبية التى ظهرت فى مواسم أخرى،لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، حيث صدرت إجراءات مشددة من الحكومة السعودية هذا العام لتنظيم تلك العملية ، رسم سياسات جديدة، ورقابة مشددة على هذا الموسم للخروج بالشكل المطلوب، من خلال تعاون وتنسيق مشترك مع جميع الأطراف .

شارك في اللقاء من الوزارة، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة  ،وهيثم الدهان مدير إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية، ومحمد صلاح مسؤول بالإدارة، ورضا العربي مساعد فنى بمكتب الوزير، ونصرة سالم مسؤول شركات إلحاق العمالة، ومهيب ابو زيد مسؤول التشغيل بالخارج.

وعن شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج سعيد هندى ، وهانى هندى ، ومحمد برى ، وحسن فتحى ، ومحمود شعبان ، وحسين الطوخى ، وعمرو الزينى.

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