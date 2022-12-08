عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بداية من 17 ألف دينار.. 5 سيارات 2023 في الكويت

5 سيارات 2023 في
5 سيارات 2023 في الكويت

يفضل المواطنين الكويتيين شراء سيارات جديدة من احدث الإصدارات، وذلك لما تحتوي علية من مميزات وتكنولوجيات حديثة تمكنهم من التسوق وقضاء احتياجاتهم بمنتهي السهولة، ولذلك يضم السوق الكويتي للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات موديل 2023 وتساعد المواطنين علي اختيار السيارة الأنسب  لهم.

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات موديل 2023 في الكويت :

BMW رسمياً في مصر.. أسعار وكيل بي ام دبليو الجديدة

أسعار كاديلاك XT6 موديل 2022 في قطر

1- لينكولن افياتور موديل 2023

تستمد سيارة لينكولن افياتور قوتها من محرك سعة 3000سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 563 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل اقصي سرعة للسيارة الي 250 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 5.4 ثانية، وتستهلك السيارة 11.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

لينكولن افياتور موديل 2023

تقدم سيارة لينكولن افياتور موديل 2023 بأسعار تبدأ من 17 ألف دينار كويتي ، ويصل الي 25 ألف دينار كويتي .

2-جينيسيس ‎ GV80موديل 2023

تحصل سيارة جينيسيس ‎ GV80 علي قوتها من محرك سعة 3500 سي سي تيربو، ينتج عزم اقصي للدوران 530 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 375 حصان، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 10.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة قدرها 5.5 ثانية .

جينيسيس ‎ GV80موديل 2023

تعرض سيارة جينيسيس ‎ GV80 موديل 2023 للبيع من خلال فئة واحدة تقدر بـ 27.950 ألف دينار كويتي .

3-كاديلاك اسكاليد موديل 2023

تظهر سيارة كاديلاك اسكاليد بمحرك سعة 6200 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران يصل الي 885 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 682 حصان، زود بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 98 لتر .

كاديلاك اسكاليد موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2023 من 28 ألف دينار كويتي ، ويصل الي 47 أل دينار كويتي .

4-بي ام دبليو X6 موديل 2023

تمتلك سيارة بي إم دبليو X6 محرك سعة 3000 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران يصل الي 250 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 340 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتصل السرعة القصوى للسيارة الي 250 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 5.5 ثانية، وتستهلك السيارة 9.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

بي إم دبليو X6 موديل 2023

يصل سعر سيارة بي إم دبليو X6 موديل 2023 الي 30 ألف دينار كويتي .

5-استون مارتن دى بى 11 موديل 2023

زودت سيارة استون مارتن دي بي 11 بمحرك سعة 4000 سي سي تيربو، ينتج عزم اقصي للدوران 675 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 503 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 78 لتر ، وتستهلك السيارة 9.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 3.9 ثانية .

استون مارتن دى بى 11 موديل 2023


تتوافر سيارة استون مارتن دي بي 11 موديل 2023 بسعر يبدأ من 73 ألف دينار كويتي ، ويصل الي 78 ألف دينار كويتي .

لينكولن افياتور موديل 2023 جينيسيس ‎ GV80موديل 2023 كاديلاك اسكاليد موديل 2023 بي ام دبليو X6 موديل 2023 استون مارتن دى بى 11 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس ومفاجأة بشأن الدولار.. أبرز أخبار التوك شو

اتشل بسبب الهزار.. القصة الكاملة لأحدث ضحايا تحديات التيك توك في المدارس

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

إجراء سعودي عاجل يخص الحج والعمرة

اشتري في هذا التوقيت.. موعد انخفاض أسعار الذهب في مصر

فقد 50 جنيها| اضطراب في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

انهيار أسعار الذهب وصعود مفاجئ لـ الدولار عالميا

موضوعات متعلقة

أسعار ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 في الإمارات

مواصفات وسعر مينى كوبر S موديل 2023 فى مصر

سعر BMW iX1 موديل 2023 في مصر

سوق المستعمل.. أوبل ألماني بـ 135 ألف جنيه

شبابية| أرخص سيارة هاتشباك في مصر

سوق المستعمل| كيا هاتشباك أوتوماتيك بـ 85 ألف جنيه

5 سيارات أوتوماتيك تحت 250 ألف جنيه

تبدأ من 180 ألف درهم ..5 سيارات SUV زيرو في الإمارات

ترشيحاتنا

فان خال عن قمة الأرجنتين وهولندا: البطولة تبدأ بالنسبة لنا من مباراة الغد

الحرب تتصاعد.. اعتراف مقلق من أوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم

أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر.. اعرف التفاصيل

كارثة .. لعبة الموت تسبب الشلل والنزيف الداخلي للأطفال

بسبب أوكرانيا| انهيار وبكاء البابا فرنسيس خلال الصلاة.. فيديو

السيسي : لدينا تقدير كبير للعراق حكومة وشعباً ونعتز بالروابط الأخوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أنيقة وبوكية ورد.. ياسمين صبري تثير الجدل بطائرتها الخاصة.. شا

دون أعراض .. ما هي أسباب ارتفاع الكوليسترول ؟

بورد بينك وداخل يخت ..ياسمين صبري تثير الجدل في أحدث إطلالة لها

طرق التخلص من سموم الجسم

فيديو

تريند الموت ينتشر بين تلاميذ المدارس .. وتحذيرات من قطع النخاع الشوكي وارتجاج المخ "فيديوجراف"

تحذير عاجل من انتشار تحد في المدارس يصيب بالشلل| تفاصيل صادمة

تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين/ فيديو جراف

حقيقة السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمصريين |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ