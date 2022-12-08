بداية من 17 ألف دينار.. 5 سيارات 2023 في الكويت

يفضل المواطنين الكويتيين شراء سيارات جديدة من احدث الإصدارات، وذلك لما تحتوي علية من مميزات وتكنولوجيات حديثة تمكنهم من التسوق وقضاء احتياجاتهم بمنتهي السهولة، ولذلك يضم السوق الكويتي للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات موديل 2023 وتساعد المواطنين علي اختيار السيارة الأنسب لهم.

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات موديل 2023 في الكويت :

1- لينكولن افياتور موديل 2023

تستمد سيارة لينكولن افياتور قوتها من محرك سعة 3000سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 563 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل اقصي سرعة للسيارة الي 250 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 5.4 ثانية، وتستهلك السيارة 11.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

لينكولن افياتور موديل 2023

تقدم سيارة لينكولن افياتور موديل 2023 بأسعار تبدأ من 17 ألف دينار كويتي ، ويصل الي 25 ألف دينار كويتي .

2-جينيسيس ‎ GV80موديل 2023

تحصل سيارة جينيسيس ‎ GV80 علي قوتها من محرك سعة 3500 سي سي تيربو، ينتج عزم اقصي للدوران 530 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 375 حصان، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 10.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة قدرها 5.5 ثانية .

جينيسيس ‎ GV80موديل 2023

تعرض سيارة جينيسيس ‎ GV80 موديل 2023 للبيع من خلال فئة واحدة تقدر بـ 27.950 ألف دينار كويتي .

3-كاديلاك اسكاليد موديل 2023

تظهر سيارة كاديلاك اسكاليد بمحرك سعة 6200 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران يصل الي 885 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 682 حصان، زود بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 98 لتر .

كاديلاك اسكاليد موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2023 من 28 ألف دينار كويتي ، ويصل الي 47 أل دينار كويتي .

4-بي ام دبليو X6 موديل 2023

تمتلك سيارة بي إم دبليو X6 محرك سعة 3000 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران يصل الي 250 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 340 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتصل السرعة القصوى للسيارة الي 250 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 5.5 ثانية، وتستهلك السيارة 9.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

بي إم دبليو X6 موديل 2023

يصل سعر سيارة بي إم دبليو X6 موديل 2023 الي 30 ألف دينار كويتي .

5-استون مارتن دى بى 11 موديل 2023

زودت سيارة استون مارتن دي بي 11 بمحرك سعة 4000 سي سي تيربو، ينتج عزم اقصي للدوران 675 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 503 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 78 لتر ، وتستهلك السيارة 9.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 3.9 ثانية .

استون مارتن دى بى 11 موديل 2023



تتوافر سيارة استون مارتن دي بي 11 موديل 2023 بسعر يبدأ من 73 ألف دينار كويتي ، ويصل الي 78 ألف دينار كويتي .