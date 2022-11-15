تبدأ من 80 ألف دولار.. جينيسيس تكشف النقاب عن G80 الكهربائية

أعلنت شركة "جينيسيس" الذراع الأكثر فخامة لشركة "هيونداي"عن قائمة أسعار طراز "جينيسيس G80" السيدان الكهربائية بالكامل التي تبدأ من 80,920 ألف دولار أمريكي، وسوف تطرحها قريبا في 12 ولاية أمريكية وهما أريزونا ، كاليفورنيا ، كونيتيكت ، ماريلاند ، ماساتشوستس ، نيفادا ، نيو جيرسي ، نيو هامبشاير ، نيويورك ، يوتا ، فيرجينيا ، وواشنطن.

أدخلت جينيسيس نسخة كهربائية من سيارتها السيدان الفاخرة G80، لكن للوهلة الأولى وحتى بالنظر عن كثب الاثنين تبدوان متشابهين بدرجة كبيرة ومن الصعب التمييز بين أي منهما تعمل بالغاز وأي منهما تعمل بالبطاريات، ومع ذلك، الآن بعد أن أصدرت الشركة أسعارًا لـ 2023 Genesis Electrified G80 ، أصبح الفرق الأكثر وضوحا ليس في المظهر بل في الفارق في التكلفة، يمكن تحديدها من خلال سعرها البالغ 80920 دولارًا ، وهو ما يزيد بنحو 10 آلاف دولار عن أغلى G80 تعمل بالبنزين.

تأتي سيارة جينيسيس Electrified G80 حصريًا بمحرك كهربائي مزدوج بقوة إجمالية 365 حصانًا ونظام دفع كلي، وهي قادرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميلاً في الساعة في غضون 4.1 ثانية.كما أنها تتميز ليس فقط بسرعتها المثيرة للإعجاب بل بالمقصورة الداخلية ذات الألوان الهادئة والإمكانيات التي توفر أقصى سبل الراحة والاسترخاء للركاب، في حين أن النطاق المصنف من قبل وكالة حماية البيئة (EPA) الخاص بـ G80 ليس متاحًا بعد ، تزعم جينيسيس أن النطاق التشغيلي يصل إلى 282 ميلًا عند الشحن الكامل.