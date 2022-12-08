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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيم كاردشيان تخطف الأنظار في لوك كاجوال عصري

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

تحرص النجمة الأمريكية كيم كاردشيان على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة رشاقتها بلوك كاجوال عصري.


وبدت كيم كاردشيان نجمة تلفزيون الواقع ببنطال انيق، ونسقت عليه كروب توب رمادى مكشوف البطن، مما أبرز أنوثتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية، ليتماشي مع لون بشرتها.

 


وولدت كيم كاردشيان في لوس أنجلوس في كالفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل إسكوتلاني، كما اكتسبت أهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنه  ليست ممثلة فقط، بل إنه ا ايضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، كما إنه ا تعمل رائدة أعمال. 


تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004،وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو،ولكن انفصلا ايضًا عام 2013،وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانيية ويست وانجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً. 

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نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان باريس هيلتون تخطف الأنظار مكشوف البطن النجمة الأمريكية لوك كاجوال

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