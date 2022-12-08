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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي يعلن نتائج بيع أذون خزانة بـ 26 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

أعلن  البنك المركزي المصري، اليوم عن نتائج طرح اذون خزانة من اجلي 182و 364 يوما   بقيمة بلغت 26.5 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة نيابة عن وزارة المالية.

 

قال البنك المركزي المصري إنه تقرر بيع أجل 182 يوما بقيمة 5مليارات جنيه باعلي  سعر فائدة نسبته 18.75% ومتوسط فائدة نسبتها 18.7% وأقل عائد فائدة بنسبة 18.401%. 

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بينما جري طرح أجل 364 يوما بنسبة 13.75% كأقل سعر فائدة و اعلي سعر بنسبة 18.9% ومتوسط سعر 18.811% بقيمة 21 مليار جنيه . 

 

وعلى صعيد آخر، أوضح البنك المركزي، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.

 

وأشار البنك المركزي -في بيان  الأربعاء- إلى أن ذلك سيتم تنفيذًا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.


وأكد البنك المركزي المصري أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.

 

كما ينص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

ويهيب البنك المركزي بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.

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