تضامن جنوب سيناء تعلن ضوابط مسابقة الأم المثالية لعام 2023

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2023 خلال الفترة من 6 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير المقبل، بمقار الوحدات الاجتماعية والإدارات الاجتماعيـة التابعـة لمدن المحافظة.

قال زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه جرى إرسال كافة الضوابط والشروط الخاصة بالمسابقة لكافة الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، وأيضًا للوحدات المحلية بالمدن للإعلان عن المسابقة، حتى تسنى للجميع المشاركة، ومن المقرر أن يجري فحص ملفات المتقدمات للمشاركة في المسابقة ودراسة الطلبات من قبل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وسيجري استبعاد الطلبات غير المستوفاة للبيانات المطلوبة.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في تصريح اليوم الجمعة، أن المسابقة تتضمن الأم المثاليـة، الأسرة البديلة أو زوجة الأب، الأم من ذوي الاحتياجات الخاصة "سمعية، بصــرية، حركية"، أم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة متميز في أحد المجالات "الرياضية، الفنية، العلمية".

وأوضح أنه جرى وضع مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة باختيار كل أم مثالية، ومنها أن ألا يقل السن عن 50 عامًا، ولديها إلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، ولا يزيد عدد الأبناء عن خمسة أبناء، وجميعهم حاصلين على مؤهل دراسي عالي أو في الفرق النهائية بالكليات، أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز و بإحدى المهن، ويتسنى الابن المعاق ذهنيًا وغير قابل للتعليم، ولها قصة عطاء وكفاح بارزة.

وعن المستندات المطلوبة: قال "زيدان"، إنه يجب أن يتضمن ملف التقديم صورة البطاقة الشخصية للأم، و عدد 2 صورة شخصية حديثة، و قيد عائلي للأسرة، و صورة مؤهل الأم أو صورة شهادة محو الأمية، و شهادة وفاة الزوج للأرامل، أو قسيمة الطلاق للمطلقات، أو قسيمة الزواج، صور البطاقات الشخصية للأبناء، وصور شهادات الميلاد والمؤهلات الدراسية الخاصة بكلًا منهم، وبحث اجتماعي يوضح ظروف الحالة، وبيان بدخل الأسرة، و إقرار قانوني للمرشحة بأنه لا يوجد صلة قرابة بينها وبين أي من العاملين بالتضامن الاجتماعي.

وعن معايير الأساسية، لفت إلى أن معايير تعليم الأبناء لها أهمية قصوى، ويفضل الأعلى درجة في السلم التعليمي، ويجري مراعاة الأم العاملة، ومرض الزوج، والأرملة، والمطلقة، والأم الأمية التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، والأم التي شجعت الأبناء على العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية، ومدى المشاركة الاجتماعية التطوعية، والنشاط البارز للأم في خدمة المجتمع والبيئة، وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكيل وزارة التضامن