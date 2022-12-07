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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اطلاق اسم مصمم مسجد الصحابة علي أحد شوارع شرم الشيخ

المهندس فؤاد توفيق
المهندس فؤاد توفيق

وافق المجلس التنفيذي اليوم برئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي اطلاق اسم الراحل المهندس فؤاد توفيق مصمم مسجد الصحابة  علي أحد شوارع شرم الشيخ  تخليدا لذكراه .
وقال المحافظ أن المهندس الراحل تطوع بالعمل في تصميم مسجد الصحابة والإشراف علي التنفيذ ورفض الحصول علي اي أجر أو مكافأة  رغم أنه صممم تحفة معمارية  مشيرا بهذا العمل الرائع كان قاصدا وجه الله  واعلن المحافظ أنه سوف يتم إطلاق اسمه علي أحد شوارع شرم الشيخ أو مسجد مضمار الهجن وكلف رئيس مدينة شرم الشيخ باستطلاع راي أهله .
وكانت ودعت  مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي  في ليلة  جمعة  المهندس فؤاد توفيق  مصمم ومنفذ مسجدي  الصحابة و المصطفي  بالسوق القديم بشرم الشيخ الذي توفي بعد صراع مع المرض وسط مشاعر من الحزن أصاب سكان شرم الشيخ .
 و شيعت  الجنازة  بشرم الشيخ  ودفن بمقابر منطقة الغرقانه بمنطقة نبق .
وقد نعي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المهندس فؤاد توفيق الذي تبرع بتصميم المسجد بدون أجر مادي وكذلك متابعة التنفيذ حتي تم الانتهاء من المسجد الذي يعتبر تحفة معمارية فريدة و مزار ديني يجذب السياح من كل الجنسيات .
 

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فؤاد توفيق

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اخبار جنوب سيناء اطلاق اسم فؤاد توفيق شوارع شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء مسجد الصحابة منطقة نبق

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