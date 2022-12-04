في اليوم العالمي لذوي الهمم.. محمود منصور عامل بطور سيناء يحتاج لعملية عاجلة

طريح الفراش منذ ٤ شهور، ينتظر العلاج وإجراء عملية جراحية له بمستشفي شرم الشيخ الدولي ، إنه محمود محمد منصور عامل نظافة بطور سيناء من ذوي الهمم بإعاقة متعددة .

زار موقع " صدي البلد " الاخباري محمود بمنزل أسرته بحي النصر بطور سيناء، وقال شقيق محمود ، إنه أصيب بخلع في مفصل الحوض منذ فترة ، ولم يتم علاج بشكل عام واظهار جهود بشكل صحيح مما عرضه لمضاعفات أخري لم يستطيع من خلالها الحركة مشيرا إلي أنه لديه تقرير طبي بانه يجتاح لجراحة عاجلة لاجراء لعملية تسمي ".

سمكرة في الحوض "

وأضافت والدته، أنها في اليوم العالمي لذوي الهمم تتمني أن يخضع ابنها لعملية بمستشفي شرم الشيخ ، مشيرة إلى أن الأسرة لا تستطيع الانتقال به لمستشفيات أخرى في القاهرة والمحافظات الأخري، وشرم الشيخ الأقرب لطور سيناء .

وطالب شقيقه، بإجراء الجراحة في أقرب وقت لأن شقيقه لا يتحرك من السرير وبدأ يصاب بقرحة الفراش وأمراض أخري ، مشيرا شقيقة موظف ويخضع للتأمين الصحي الشامل، وزير الصحة بإجراء العملية بمستشفي شرم الشيخ الدولي.

المستندات

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محمود طريح الفرش

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