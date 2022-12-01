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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطفال مدينة دهب يبدعون في الفنون.. فريدة خليفة عمار الشريعي وبيتهوفن.. شاهد

الطفلة فريدة مجدي
الطفلة فريدة مجدي

عندما تولد الموهبة من رحم الصعوبات و تتشابه مع عظماء العزف واللحن الطفلة فريدة مجدي بنت مدينة دهب التي يتوقع لها الجميع أن تكون عمار شريعي اخر حيث بالإرادة أصبحت عازفة اورج، رغم أنها ولدت كفيفة علاوة علي تفوقها الدراسي.
وقد اكتشف موهبتها قصر ثقافة في الغناء والعزف للاغاني القديمة من زمن الفن الجميل  .
وقالت فريدة مجدي أن العزف والغناء كل حياتها  وتحلم أن تكون مثل الملحن الراحل الموهوب عمار الشريعي التي تشبه في الموهبة والمعاناة واضافت أن تشكر قصر ثقافة دهب الذي اعتني بموهبتها  .
وقالت  والدة فريدة انها ولدت فاقدة للبصر ولكنها تملك ارادة فولاذية  تتغلب بها على الصعوبات وبالتدريب ببيت ثقافة دهب اجادت العزف على الة الاورج واتقنت الغناء بكافة الوانه وتقول ضحى محمد مدير بيت ثقافة دهب انها ليست متميزة فنيا فقط بل هى ايضا متفوقة دراسيا وهي طالبة  بمدرسة فاطمة الزهراء الذين يتوقعون لها تفوق دراسى فى المراحل التعليمية القادمة.
وفي دهب كانت مريم احمد " بيتهوفن " اخر  التي رغم الإعاقة السمعية تفوقت في العزف على البيانو

 الطفلة مريم احمد  التى تحدت اعاقة الصم وبعد زراعة قوقعة لها وتدريبها باهتمام والديها واستمرارها بالتدريب على يد الموسيقار سعيد محمد غيضان ورعاية كل من الفت محمود وصفاء محمد كانت الطفلة مريم احمد المعجزة التى تعزف على البيانو وتتاهل من خلال قصر ثقافة شرم الشيخ لعرض اليوم العالمى لذوى الهمم

 وقال الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافي أن  الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه  ، لتحقيق العدالة الثقافية وتمكين ذوى الهمم ، ووفقا لمبادرة قوافل الوديان الثقافية التى أطلقها اقليم القناة وسيناء الثقافى ، بفرعى ثقافة جنوب وشمال سيناء ويشرف على تنفيذها بجنوب سيناء  أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء ، والتى تجوب وديان وقرى محافظة جنوب سيناء ، لتحقيق عدة أهداف منها تمكين المرأة ثقافيا واقتصاديا  ، واكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين ، وتمكين ذوى الهمم ، بهدف تحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان المصرى .
مشيرا إلي أن  فعاليات القوافل الثقافية  الرابعة عشر بدأت  من مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء مرورا بمدينة أبوزنيمة و مدينة أبورديس  ، ومدينة الطور العاصمة ، ووصولا لمدينة شرم الشيخ ومدن نويبع وطابا وسانت كاترين ودهب .

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الطفلتين

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الطفلة مريم شرم الشيخ

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اخبار جنوب سيناء عمار شريعي اخر الطفلة فريدة مريم احمد بيتهوفن اخبار المحافظات

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