منظر جمالي| الطيور تحلق فوق النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية بشرم الشيخ.. شاهد

اتخذت منه الطيور والحمام بيوت لها لأنه علي شكل طيور أنه النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية فلاش اير .

تتجمع الطيور علي النصب التذكاري الذي صمم علي شكل أسراب طيور معدن بلون فضي علي شاطئ البحر بمنطقة الفنار .



ورصدت كاميرا موقع "صدي البلد" الاخباري اسراب من الطيور التي تجذب السياح الذين يقدمون لزيارة النصب التذكاري للطائرة الفرنسية.



وقال الدكتور باهي ثروت من سكان شرم الشيخ أن المزار أصبح متنفس للجميع لموقعه الرائع الذي علي رأس منطقة الفنار مشيرا إلي أنه يجذب السياح والمصريين .



ولم تنسي شرم الشيخ مدينة السلام ضحايا الطائرة الفرنسية فلاش اير التي سقطت على سواحل شرم الشيخ و خلدت ذكراهم بنصب تذكاري علي ساحل الفنار المطل على المكان الذي سقطت به الطائرة لأن مدينة شرم الشيخ مدينة سلام وبعد ١٨ سنة وقبل انعقاد قمة المناخ قامت محافظة جنوب سيناء بتطوير المزار ليكون مزار للفرنسيين.

وقامت " كاترين كولونا" وزيرة أوروبا والشئون الخارجية لفرنسا، (وذلك بتكليف من الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون ) ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بوضع أكاليل الزهور علي النصب التذكاري لضحايا حادث سقوط طائرة " فلاش اير " التي سقطت قبالة سواحل شرم الشيخ بالبحر الأحمر في الرابع من يناير 2004، والتي راح ضحيتها 148 شخصا منهم 134 فرنسياً و13 مصرياً ومواطن ياباني.

وشهد المراسم من الجانب الفرنسي "رينو موزوليه" رئيس المجلس الإقليمي لبروفانس ألب كوت دازور، و "مارك باريتى" سفير فرنسا بجمهورية مصر العربية، و"جيهان خاطي" القنصل الفخري لفرنسا بشرم الشيخ.

وشارك في المراسم من جانب المحافظة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، ومستشاري المحافظ، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



من جانبها أشادت وزيرة خارجية فرنسا بحسن الاستقبال وشكرت المحافظ ومعاونيه علي الجهود المبذولة للحفاظ علي النصب التذكاري والمشاركة في إحياء تلك الذكرى.

وقد جذب مزار النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية السياح من مختلف الجنسيات وأصبح محل اقبال سكان مدينة شرم الشيخ لموقعه المتميز وخاصة بعد تطوير المزار خلال قمة المناخ .

الطيور على النصب التذكاري

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