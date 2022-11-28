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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصد انثي البط الابيض المهددة بالانقراض بمحميات جنوب سيناء

البط الابيض
البط الابيض

رصد إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين بجنوب سيناء، أنثى يافع من البط الأبيض الوجه WHITE-HEADED DUCK" - oxyura leucocephala، وذلك ضمن الجهود الذاتية لرصد ومتابعة الطيور المهاجرة خلال رحلتها من أوروبا إلى جنوب أفريقيا.
وقال إسماعيل حطب، إنه جرى رصد عدد 2 من أنثى البط الأبيض الوجه بمدينة شرم الشيخ، وهذه النوعية من الطيور المهددة بالانقراض، ويتراوح طول الطائر من 43 إلى 48 سنتيمتر، ومدى اتساع الجناحين يتراوح بين 62 إلى 70 سنتيمتر، وهو صغير مكتنز ضخم الرأس ومنقاره سميك، ولديه القدرة على الطيران لمسافات كبيرة.


وأوضح مدير محمية سانت كاترين في تصريح اليوم الإثنين، أن العديد من الطيور الحوامة "المهاجرة" تقوم بقطع مسافات كبيرة خلال فصل الشتاء هربًا من شدة برودة الطقس، بداية من دول شمال وشرق أوروبا إلى جنوب أفريقيا للاستمتاع بالأجواء الدافئة، ويوجد بعض من هذه الأنواع تفضل البقاء والاستقرار في محميات جنوب سيناء، مشيرًا إلى أنه يحدث ذلك في حالة أن الطائر يجد أنواع الطعام التي يتغذى عليها، وتوافر الطقس الدافئ بالنسبة له.


وأكد أن موسم هجرة الطيور الحوامة من أوروبا إلى جنوب أفريقيا انتهى، ورصد هذه الأنواع من الطيور بمحميات جنوب سيناء، يؤكد أنه وجد ما يبغى إليه من طقس دافئ وطعام، لذا فضل البقاء بها، وعدم استكمال رحلته إلى جنوب أفريقيا.


وأضاف أنه يهوى رصد مثل هذه الطيور النادرة، وتوثيق تواجدها على أرض سيناء، ومتابعتها على مدار رحلة تواجدها للتأكد من سلامتها، ولفت إلى أن هذه الطيور تفضل التواجد في بحيرات مفتوحة والأكثر اتساعًا والمحاطة بالنباتات خلال فصل الشتاء، ويطلق عليها في مصر اسم "البط الأبيض الوجه"، وفي المغرب بط "الشوال"، وفي الجزائر تسمى "بوخنفير"، وتسمى في تونس بط "أبيض الرأس"

البط الابيض

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IMG_٢٠٢٢١١٢٨_١٩٢٦٤٨
IMG_٢٠٢٢١١٢٨_١٩٢٦٣٤
IMG_٢٠٢٢١١٢٨_١٩٢٦٣٤
رصد البط الابيض محميات جنوب سيناء

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