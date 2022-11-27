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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطعوا 550 كيلو بالدراجات.. العداءون الإيطاليون يواصلون رحلتهم في مدن جنوب سيناء

العدائين الإيطاليين
العدائين الإيطاليين

استقبل اليوم وليد زهران نائبا عن محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة   بجنوب سيناء، ميشيل ادام واليساندرو بروني العداءين الايطاليين في مجال الدراجات الهوائية بمدينة دهب. 

يذكر ان العداءين قطعوا مسافة 550 كيلو مترا بالدراجات الهوائية حول محافظة جنوب سيناء .

تهدف الرحلة إلى نشر الوعي حول الاستدامة البيئية وأهمية رياضة الدراجات الهوائيه حيث بدأت الرحله من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الطور ومنها إلى مدينة سانت كاترين وإلى مدينة دهب رجوعا إلى شرم الشيخ .

واستقبل أول امس محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء  ميشيل ادام و اليساندرو بروني العداءين الايطاليين في مجال الدراجات الهوائية بمدينة الطور و بصحبة احمد مسعد وكيل المديرية .

وشكر فتحي العداءين لما يبذلانه من جهد من اجل الترويج لرياضة ركوب الدراجات لما لها من نفع على الصحة العامه و البيئه تزامنا مع انتهاء مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ واكد على الدعم الكامل لهما من قبل المحافظة ناقلا لهما تحيات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

تهدف الرحلة إلى نشر الوعي حول الاستدامة البيئية و اهمية رياضة الدراجات الهوائية حيث بدأت الرحله من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الطور ومنها إلى مدينة سانت كاترين رجوعا إلى شرم الشيخ .
 

العدائيين

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العدائين الايطالين الدراجات رحلتهم دهب

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