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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فلسطين ضيف شرف النسخة الأولى لـ مهرجان جنوب سيناء الدولي

فلسطين ضيف شرف المهرجان
فلسطين ضيف شرف المهرجان

قررت إدارة مهرجان جنوب سيناء الدولي، أن تحل دولة فلسطين ضيف شرف النسخة الأولى المقرر إنطلاقها بداية من ٢٠ حتى ٢٨ ديسمبر الجاري تحت شعار "سيناء الأرض الذهبية".

صرح كريم نوار رئيس ومؤسس المهرجان، أن مشاركة دولة فلسطين الحبيبة في النسخة الأولى من المهرجان فخر لنا وتكريما وتخليدا لتلك الأرض المقدسة على أرض سيناء المباركة.

واصل نوار أن مشاركة دولة فلسطين متمثلة في فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، بدعم السفارة الفلسطينية في مصر، لتقديم عروض فلكلورية بروح فلسطينية خلال حفل إفتتاح المهرجان.

تابع نوار، أن فرقة كنعان للثقافة والفنون الاستعراضية تهدف إلى إبراز الهوية الفلسطينية ممزوجة بعروض فلكلورية مميزة تظهر تاريخ دولة فلسطين وصمودها وتراثها المحبب.

فعلى أنغام الأغاني التراثية الفلسطينية، ورقصات وعروض فلكلورية مختلفة تضرب المسارح الفنية بأرجلهم الواثقة الصامدة، تأسست فرقة كنعان للثقافة والفنون التراثية، عام 2007، لتنشيط العمل الثقافي والإجتماعي، وإعلاء اسم فلسطين للعالم أجمع بعروض فنية برقصات الدبكة الشعبية الشهيرة، والرقص التعبيري والفلكلوري.

لتحصل الفرقة الفلسطينية على المركز الأول في مسابقة إبداع الوطن العربي التابع لوزارة الشباب والرياضة المصرية لعام 2019، ويكون لها مشاركة وآثر ايجابي في عديد من المهرجانات المصرية والعربية.

واكمل نوار، أن مهرجان جنوب سيناء الدولي يحرص على أن يكون حلقة وصل مشجعة لكل الفرق العربية التي تسعى لتوثيق ونشر ثقافتها وتراثها العربي ممزوجا بالفنون والثقافة، بإحتضان كل تلك الإبداعات وتشجيعها وتقديمها على مساحة مشتركة مصرية هي "أرض سيناء الذهبية".


فمهرجان جنوب سيناء الدولي في نسخته الأولى ينطلق من يوم ٢٠ إلى يوم ٢٨ من شهر ديسمبر المقبل بين مدينتي شرم الشيخ، ودهب، بتنظيم مؤسسة شريان النيل للتنمية، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة السياحة والآثار، محافظة جنوب سيناء، الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، ومؤسسة بهية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

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فلسطين ضيف شرف مهرجان جنوب سيناء الدولي النسخة الأولى

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