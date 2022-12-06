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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الاتصالات: العالم سوف يفقد 85 مليون وظيفة.. وهناك تغير كبير في المهارات المطلوبة بسوق العمل

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

-وزير الاتصالات: إن هناك تغييرا كبيرا فى المهارات التى يتطلبها سوق العمل العالمى.

-وزير الاتصالات: العالم  سيفقد حوالى 85 مليون وظيفة  بحلول عام 2025 .

-وزير الاتصالات: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعا واعد.

 

أكد  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات  أن هناك تغييرا كبيرا فى مصفوفة المهارات التى يتطلبها سوق العمل العالمى؛ لافتا إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أنه بحلول 2025 سيفقد العالم حوالى 85 مليون وظيفة فى حين سيتم استحداث قرابة 100 مليون وظيفة جديدة وذلك نتيجة لاختلاف مصفوفة المهارات المستقبلية المطلوبة، موضحا أن الطلب سيتزايد بشكل كبير على تخصصات الذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، وانترنت الأشياء، وتحليل البيانات، وسلسلة الكتل وغيرها من التقنيات الحديثة التى يتطلبها سوق العمل العالمى. 


جاء ذلك خلال فعاليات الدورة ٢٥ للمسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات  بشرم الشيخ والتي حضرها وزير الاتصالات نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و التى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية  رئيس مجلس الوزراء.

شارك فى المسابقة  ١٤٥ فريقًا من طلاب الجامعات من ٢٥ دولة عربية وإفريقية، جرى اختيارهم من بين أكثر من ٤٠٠٠ فريقًا شاركوا فى التصفيات قبل النهائية خلال الفترة الماضية.

واضاف الدكتور عمرو طلعت  أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعا واعدا يحقق نسب نمو غير مسبوقة على المستويين المحلى والعالمى؛ موضحا أنه على المستوى المحلى يعد هو القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار الأربع سنوات ونصف الماضية بمعدلات نمو تتراوح بين 15-17 %، كما بات القاطرة لكل قطاعات الدولة التى تعتمد على التكنولوجيا كركيزة أساسية لتنفيذ خططها التنموية.

وأشار  طلعت إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى الإنفاق العالمى على تكنولوجيا المعلومات إلى 4.6 تريليون دولار فى عام 2023، بزيادة قدرها 5.1٪ عن عام 2022؛ لافتا إلى تغير طبيعة العمل وأنماطه مع تزايد الاعتماد على العمل عن بُعد وكذلك تزايد الاعتماد على قطاع المهنيين المستقلين؛ حيث تشير التقارير الدولية إلى أن نسبة الملتحقين بسوق العمل الحر فى الوقت الراهن تصل إلى نحو قرابة من 15-25٪ من القوى العاملة العالمية. ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة بحلول عام 2025، لتصل إلى نسبة تتراوح بين 35-40٪.

كما أشاد وزير الاتصالات  بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى واضطلاعها بإعداد كوادر مدربة قادرة على الالتحاق بسوق العمل وتنفيذ مشروعات الأتمتة فى مختلف الدول العربية والأفريقية؛ كما هنأ الفائزين بالمسابقة وكل المتسابقين؛ مشيرا إلى أنه فى كل المحافل العلمية لا يوجد خاسر لأن جميع المتشاركين فى المسابقة يفوز بالخبرة والمعرفة العملية والتقنية.

ومن جانبه أكد  إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إلى أن التكنولوجيا تعد هى الصناعة الأمل؛ كما طالب الشباب بالاستعداد الجيد للمسابقة الدولية التى ستنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى نوفمبر 2023؛ بمشاركة شباب من كافة أنحاء العالم؛ داعيا الشباب إلى الالتحاق بالمبادرات والبرامج التدريبية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد قام الدكتور عمرو طلعت، والدكتور إسماعيل عبد الغفار بتكريم الفائزين فى المراكز الثلاثة الأولى فى الدورة ٢٥ للمسابقة العربية والأفريقية للبرمجيات لطلاب الجامعات.

حيث فاز بالجائزة الأولى فى المسابقة فريق three sannin من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

حضر فعاليات الختام لهذه المسابقة؛ الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

الجدير بالذكر أنه تعتمد فكرة المسابقة على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برامج للوصول لأفضل حل بأسرع طريقة وفى أقل وقت ممكن وباستخدام أقل مساحة من ذاكرة الحاسب.
 

وزير الاتصالات

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اخبار شرم الشيخ وزير الاتصالات عمروطلعت العالم يفقد وظيفة

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