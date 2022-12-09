شبابية وللبنات .. هيونداي آتوس بـ 55 ألف جنيه

تقدم شركة هيونداي الكورية الجنوبية وعملاقة تصنيع السيارات، العديد من الموديلات المتنوعة، والتي مازالت تتصدر سوق المستعمل في مصر، ومنها السيارة هيونداي اتوس والتي تنتمي إلى فئة الهاتشبك ذات التصميم صغير الحجم.

وتنطلق السيارة هيونداي اتوس من موديلات 1998، حيث اتخذت حالة رواج كبيرة حين دخولها السوق المصري، نسبة إلى تصميمها الانيق والذي يناسب الشباب والفتيات، إلى جانب العائلات الصغيرة، كما اكتسبت السيارة تلك السمة إلى هذا الوقت.

هيونداي اتوس موديل 1998

وتأتي السيارة هيونداي اتوس موديل 1998 بمصابيح أمامية اقرب للبيضاوية، مع فتحات للتهوية اسقفل غطاء المحرك، ومصابيح خلفية طولية الشكل، بالاضافة إلى عدد 4 ابواب، مع مساحة تخزين تتعلق بالحقيبة الخلفية.

هيونداي اتوس موديل 1998

وتعتمد السيارة هيونداي اتوس موديل 1998 على عجلات تبدأ من 13 بوصة وحتى 14 بوصة، بينما تتمتع من الداخل بمساحة مناسبة، إلى جانب مكيف هواء، وقفل مركزي للابواب في بعض الحالات، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي.

هيونداي اتوس موديل 1998

وتستمد السيارة هيونداي اتوس موديل 1998 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1000 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات أو أوتوماتيكي الاداء جميعهم بتقنية الدفع الامامي.

هيونداي اتوس موديل 1998

سعر السيارة هيونداي اتوس موديل 1998 في سوق المستعمل

تقدم السيارة هيونداي اتوس موديل 1998 بقيمة سعرية تتراوح بين 55 الف جنيه وحتى 75 الف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الاصدار، إلى جانب التجهيزات الفنية.