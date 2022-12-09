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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة من هيونداي موديل 2023 في مصر.. صور

السيارة هيونداي
السيارة هيونداي اكسنت RB

تقدم شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة هيونداي اكسنت RB والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تعد هذه السيارة واحدة من ارخص الاصدرات المقدمة محليًا من هيونداي وسط موديلات 2023.

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 السيارة هيونداي اكسنت RB

 السيارة هيونداي اكسنت RB

وتبدأ اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB من 370 الف جنيه للفئة الاولى، بينما يقدر سعر الفئة الثانية إلى 380 الف جنيه، و 390 الف جنيه للفئة الثالثة، بينما يبلغ سعر الفئة الرابعة نحو 400 الف جنيه، فيما يصل سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات إلى 410 الف جنيه.

 

وتتمتع السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بالعديد من التجهيزات بحسب الفئات المقدمة، حيث تضم نظام صوتي ترفيهي مع مدخل USB، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، وخاصية الغلق المركزي.

 السيارة هيونداي اكسنت RB

وتحتوي الفئات عالية التجهيز على فتحة سقف كهربائية، بينما تتمتع بجنوط 16 بوصة، مع واجهة أمامية حادة المظهر، ذات مصابيح امامية وخلفية انسيابية، بالاضافة إلى طول كلي يقدر بـ 4370 مم، و 1705 مم للعرض، و 1455 مم للارتفاع الكلي.

 

وحصلت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بجميع الفئات المقدمة على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات، مدعوم بمحرك قوته 125 حصانا، وبعزم دوران 156 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر.

 السيارة هيونداي اكسنت RB

وتأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بسرعة قصوى تصل إلى 185 كم/ساعة، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 11.1 ثانية، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

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