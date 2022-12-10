للمسافرين إلي قطر.. إعلان عاجل من السعودية بعد أزمة طوابير منفذ سلوى

أصدرت السلطات السعودية، اليوم السبت، تعليمات جديدة للمسافرين بسياراتهم إلى قطر، بعد حدوث أزمة طوابير طويلة على الحدود بين البلدين، عقب إعلان قطر، الثلاثاء الماضي، عن تسهيلات لدخول أراضيها.

وأصدر الأمن العام السعودي تنبيها جاء فيه: "نؤكد أنه سيتم إعادة أي مركبة ليس لها تصريح دخول لدولة قطر، وحجز موقف في الجانب القطري، ومن ليس لديهم حجز لخدمات النقل الترددي للحافلات في منفذ سلوى الحدودي".



وأظهرت فيديوهات على تويتر، طوابير طويلة من المواطنين والمقيمين في السعودية، عند الحدود البرية، وتحديدا عند منفذ سلوى لدخول قطر بعد إلغاء "بطاقة هيا".

وعبر العديد من النشطاء عن استيائهم بسبب الانتظار الطويل على المعبر.

وأعلنت قطر، الثلاثاء الماضي، إلغاء شرط الحصول على بطاقة "هيا" لدخول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقيمين فيها، البلاد، "للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لكأس العالم".

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان، نشرته على حسابها في تويتر، إنه سيتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى قطر دون الحاجة إلى الحصول على بطاقة "هيا"، لغير حاملي تذاكر مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022، اعتبارا من يوم الثلاثاء.



وذكرت الوزارة أن مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها سيتمكنون من القدوم إلى قطر عبر منافذ الدولة المختلفة، سواء جوا أو برا.

وقالت إن "النقل عبر الحافلات سيكون متاحا لجميع المسافرين عبر المنفذ البري، كما هو في الأحوال الاعتيادية، وسيتم تخصيص مواقف للزوار من غير رسوم".

وأضافت أن الدخول عبر المنافذ بالمركبات الخاصة سيتم السماح به بدءا من الخميس، وأنه سيتعين التقدم بطب الحصول على تصريح عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، قبل موعد السفر بمدة لا تقل عن 12 ساعة.