عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمسافرين إلي قطر.. إعلان عاجل من السعودية بعد أزمة طوابير منفذ سلوى

للمسافرين إلي قطر..
للمسافرين إلي قطر.. إعلان عاجل من السعودية

أصدرت السلطات السعودية، اليوم السبت، تعليمات جديدة للمسافرين بسياراتهم إلى قطر، بعد حدوث أزمة طوابير طويلة على الحدود بين البلدين، عقب إعلان قطر، الثلاثاء الماضي، عن تسهيلات لدخول أراضيها.

وأصدر الأمن العام السعودي تنبيها جاء فيه: "نؤكد أنه سيتم إعادة أي مركبة ليس لها تصريح دخول لدولة قطر، وحجز موقف في الجانب القطري، ومن ليس لديهم حجز لخدمات النقل الترددي للحافلات في منفذ سلوى الحدودي".


وأظهرت فيديوهات على تويتر، طوابير طويلة من المواطنين والمقيمين في السعودية، عند الحدود البرية، وتحديدا عند منفذ سلوى لدخول قطر بعد إلغاء "بطاقة هيا".

وعبر العديد من النشطاء عن استيائهم بسبب الانتظار الطويل على المعبر.

وأعلنت قطر، الثلاثاء الماضي، إلغاء شرط الحصول على بطاقة "هيا" لدخول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقيمين فيها، البلاد، "للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لكأس العالم".

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان، نشرته على حسابها في تويتر، إنه سيتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى قطر دون الحاجة إلى الحصول على بطاقة "هيا"، لغير حاملي تذاكر مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022، اعتبارا من يوم الثلاثاء.


وذكرت الوزارة أن مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها سيتمكنون من القدوم إلى قطر عبر منافذ الدولة المختلفة، سواء جوا أو برا.

وقالت إن "النقل عبر الحافلات سيكون متاحا لجميع المسافرين عبر المنفذ البري، كما هو في الأحوال الاعتيادية، وسيتم تخصيص مواقف للزوار من غير رسوم".

وأضافت أن الدخول عبر المنافذ بالمركبات الخاصة سيتم السماح به بدءا من الخميس، وأنه سيتعين التقدم بطب الحصول على تصريح عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، قبل موعد السفر بمدة لا تقل عن 12 ساعة.

طقس السعودية ..أمطار رعدية على مكة وسيول على أجزاء من الرياض

قمة الرياض ترسم أسس العالم الجديد.. قادة الدول العربية يجتمعون في السعودية مع رئيس الصين.. ويتطلعون الى شراكة استراتيجية في كل المجالات مع بكين

السعودية قطر ازمة طوابير منفذ سلوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

عمرو أديب يعلن عن حدث مهم خلال 10 أيام

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟.. تفاصيل

سائق يعتدي على طبيبة من دولة عربية بالزمالك ..وقرار عاجل ضده

ترشيحاتنا

الإسكان: 1539 مواطنا حجزوا لاستلام قطع الأراضي الصغيرة

انتبهوا.. شاهد | السعودية تحذر سكانها من السيول بالرياض والطقس السيئ

22500 حاج سوري.. السعودية تزف بشرى سارة لـ دمشق| تفاصيل

سيف عيسي يحرز برونزية بطولة نهائي الجائزة الكبرى بالسعودية

بالأسماء..إصابة 12شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام المراشدة بقنا

تهديد للبشرية..هكذا تعمل أمريكا على دمار الأرض وهذا ما قاله عالم أرجنتيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. رئيس شركة يكافئ آلاف الموظفين وعائلاتهم برحلة الأحلام

سعر ساعة ياسمين صبري في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا|رقم صادم

نجم غناء عالمي يبكي أمام الكعبة اثناء أداء مناسك العمرة| فيديو

تشبه العروس .. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ