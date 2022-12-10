لم يتحقق في تاريخ إفريقيا.. منتخب المغرب يطارد رقما قياسيا أمام البرتغال

يستهدف منتخب المغرب، تحقيق رقما قياسيا أمام منتخب البرتغال، خلال المباراة التي ستقام اليوم، السبت، على استاد الثمامة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وفي حال فوز منتخب المغرب على البرتغال في مباراة اليوم، سيصبح أول منتخب إفريقي في التاريخ يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم.

ويعد منتخب المغرب هو أول منتخب عربي يتواجد في الدور ربع النهائي من المونديال.

الركراكي أتمنى غياب رونالدو

في سياق آخر، أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أنه يتمنى غياب كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، عن مواجهة اليوم.

وقال وليد الركراكي خلال المؤتمر الصحفي:" رونالدو أفضل لاعب في التاريخ، لكن أتمنى ألا يشارك أساسيا ضدنا".

وأضاف:" مواجهة البرتغال صعبة للغاية، لكن ما يهمنا هو تحقيق الفوز من أجل مواصلة الحلم وكتابة التاريخ".

واصل:" لسنا فوق السحاب، لم نقم بشيء، كل ما فعلناه هو كسر التوقعات التي قام بها هذا أو ذلك، علينا أن نثبت أنه لا مستحيل في كرة القدم".

وكان منتخب المغرب حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالانتصار على إسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف، بينما اكتسح منتخب البرتغال نظيره السويسري بستة أهداف مقابل هدف.