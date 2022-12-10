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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 500 طن من سماد سلفات النشادر المدعم على المزارعين بجنوب سيناء

توزيع السماد
توزيع السماد

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن المديرية تسلمت 500 طن من سماد سلفات النشادر المدعم، مؤكدًا أنه جرى توزيعهم الجمعيات الزراعية بكافة مدن المحافظة لتوزيعها على المزارعين بالسعر المدعم التي حددته وزارة الزراعة بواقع 240 جنيه للشيكارة.


وأوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريح اليوم السبت، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، يبذل جهود غير مسبوقة لدعم المزارعين بشكل خاص، والقطاع الزراعي بشكل عام، حيث أنه يسعى لزيادة حصة المحافظة من الأسمدة المدعمة، مؤكدًا أنه جاري الاستعداد لاستلام 200 طن من سماد سلفات النشادر المدعم خلال الفترة المقبلة.


وأشار إلى أنه يجري توزيع سماد سلفات النشادر على المزارعين، ضمن خطة المديرية للعناية بالمحاصيل الشتوية "القمح، الشعير،الفول"، لحث وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح لكونه أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية، إضافة إلى شن القوافل  الزراعية بشكل دوري لمتابعة هذه المحاصيل، وتقديم النصح والإرشاد للمزارعين حول الممارسات الزراعية السليمة، والتعرف على المشكلات الخاصة بزراعة القمح خاصة خلال عملية الإنبات.


وأكد أن المديرية تقدم تسهيلات لصرف سماد سلفات النشادر، مع الإلزام بالضوابط والشروط الخاصة بهذا الشأن، والتي منها أن يمتلك المزارع  مزرعة منزرعة بمحاصيل دائمة، وعضو في الجمعية التعاونية الزراعية، ويمتلك حيازة زراعية، وملتزم بكافة المقررات السمادية، مشيرًا إلى أنه يجري بالفعل عمل المعاينات اللازمة على الطبيعة لبعض المزارعين قبل بدء الصرف لهم.
ولفت إلى إنه يجري إرشاد المزارعين خلال موسم زراعة محصول القمح، وحثهم على ضرورة إزالة الحشائش، وتزويدهم بالطرق المناسبة للري، ومواعيد وكيفية التسميد، والتوصية بمعدل التقاوي الخاصة بالفدان على ألا تقل عن 60 كيلو للفدان للحصول على أعلى وأفضل إنتاجية من المحصول

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اخبار جنوب سيناء توزيع سماد سلفات النشادر مزارعي

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