فودة: متنزه دهب سكوير متنفس سياحي جديد

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن مشروع متنزه دهب سكوير متنفس سياحي جديد و إضافة سياحية جديدة لمدينة دهب .

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم لمشروع دهب سكوير السياحي أحدث مشروع سياحى ترفيهى على ارض محافظة جنوب سيناء.

رافقه خلال الافتتاح الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء عبد الله الديب رئيس مدينة دهب، و ، وتوني كازامياس مالك المشروع وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب ولفيف من المشايخ وعدد من المستثمرين ورجال السياحة .

هنأ المحافظ أهالى مدينة دهب بهذا المشروع الكبير والذى يعد إضافة حقيقية للسياحة في المدينة علاوة علي أنه يعد رئة ومتنفس ترفيهى لأهالي المدينة والسائحين ، وعد المحافظ بحضور حفل كبير يقام بالمشروع نهاية ديسمبر الجاري.

يضم مشروع دهب سكوير عدد ٤٩ محل مساحة كل محل ٥٤ متر مربع، وماركت هايبر ٦٠٠ متر بالإضافة لممشي سياحي، مطاعم عالمية، حدائق اطفال وملاهي، مسرح، سينما، كافيهات، نافورة راقصة.

دهب سكوير

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