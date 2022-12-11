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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوبارو تكشف عن نسختها الجديدة WRX موديل 2023 .. صور

سوبارو WRX موديل
سوبارو WRX موديل 2023

تواصل شركة سوبارو اليابانية من تألقها داخل السوق العالمي، بعد الكشف عن 4 فئات جديدة من نسختها المميزة WRX لموديلات 2023، والتي تأتي بالعديد من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تصميمها الخارجي الذي يتسم بالطابع الرياضي.

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سوبارو WRX موديل 2023 

 

تعتمد الاصدارات المطروحة من السيارة سوبارو WRX موديل 2023 على ناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي الاداء CVT، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2400 سي سي، يمكنه ضخ 271 حصانا.

سوبارو WRX موديل 2023 

ويبلغ عزم الدوران الخاص بالسيارة سوبارو WRX موديل 2023 نحو 350 نيوتن/متر بين 2000 و 5200 دورة في الدقيقة، بينما تأتي السيارة بالعديد من التجهيزات، حيث ترتكز على جنوط رياضية تتراوح بين 17 و 18 بوصة، للفئة عالية التجهيز GT باطارات 245/40 R18.

وتحتوي السيارة سوبارو WRX موديل 2023 على مصابيح ضباب LED، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وفتحة سقف، مع العديد من التقنيات الداخلية بحسب الفئات المطروحة، إلى جانب التجهيزات الخاصة بوسائل الحماية وبرامج التحكم والرفاهية.

سوبارو WRX موديل 2023 

وتحتوي السيارة سوبارو WRX موديل 2023 على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 11.6 بوصة، بالاضافة إلى لوحة عدادات عصرية، بينما تتمتع من الداخل بنظام صوتي ترفيهي مكون من 11 مكبر صوت طراز Harman Kardon، إلى جانب تمتعها بعجلة قيادة متعددة الوظائف.

يذكر أن السيارة سوبارو WRX موديل 2023 تقدم عالميًا بسعر يبلغ 30.605 دولار وحتى 43.395 ألف دولار أمريكي.

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