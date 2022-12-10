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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شابو و2 ميزان حسّاس.. حبس صاحب دولاب مخدرات بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات التحقيق، بحبس عنصر إجرامي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة بؤرة إجرامية لتجارة  مخدرى "الشابو والحشيش".

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كانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تابعت نشاط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرةوالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

كمية من مخدرى “الشابو والحشيش”

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة مديرية أمن القاهرة تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (طبنجة غير مكتملة الأجزاء – كمية من مخدرى "الشابو والحشيش"– 2 ميزان حساس – 2 جهاز لاسلكى – سلاح أبيض "كتر" – كمية من الأكياس البلاستيكية – جراب طبنجة– مبالغ مالية "محلية وأجنبية"– 2 هاتف محمول).

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 وبمواجهته أقرّ بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، والسيارة للتنقل بها، كما أقرّ بأن اللوحات المعدنية المضبوطة لتثبيتها على السيارات التى يستخدمها فى ممارسة نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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