كيف تحصل على قرض بنصف مليون جنيه من البنوك لشراء أجهزة منزلية؟.. تفاصيل

تقدم البنوك المصرية خدمات الحصول على التمويل بشروط ميسرة، ضمن الإجراءات التي يتخذها الجهاز المصرفي؛ لجذب أكبر شريحة من العملاء، سواء على مستوى الأفراد الطبيعيين، أو الشركات بمختلف أنواعها وتصنيفها.

ويركز الجهاز المصرفي، بتكليفات من البنك المركزي المصري على نشر ثقافة التعامل مع البنوك؛ باعتبارها الأكثر أمنا، وإفادة للعميل؛ خاصة وأن كل التعاملات يتم إضفاء الشرعية عليها، ويمكن للعميل الحصول على المزيد من التيسيرات المقدمة؛ وهو ما ينعكس على تحقيق البنوك لأهداف نشر الثقافة والتوعية المصرفية وأدوات الشمول المالي.

ومن بين تلك الخدمات، خدمات التمويل التي تتيحها البنوك للأفراد خصوصا الفئات المهمشة ومتوسطي الدخل، لشراء احتياجاتهم، وخاصة تمويل عمليات شراء السلع المعمرة “الأجهزة المنزلية”.

برنامج التمويل

يتيح أحد أكبر البنوك الحكومية وهو بنك مصر، خدمة الحصول علي تمويل شراء السلع المعمرة كالأجهزة الكهربائية والمنزلية بشروط ميسرة تناسب جميع الفئات من الأفراد وفترات سداد تصل لـ 10 سنوات.

قيمة التمويل

يصل الحد الأقصي لتمويل شراء السلع المعمرة نصف مليون جنيه، وبعائد فائدة ميسرة بنسبة 100% من التمويل، وبفترة سداد تصل لـ 10 سنوات، وبما يعادل 120 شهرا.

الفئات التي يتم تقديم التمويل لها

الموظفين بضمان تحويل المرتب وبشهادة إثبات الدخل

أصحاب المهن والأعمال الحرة.

أصحاب المعاشات

أصحاب الأوعية الادخارية سواء المصريين أو الأجانب

شروط الحصول على القرض

أن يكون عمر المتقدم 21 عاما

أن يكون لديه بطاقة رقم قومي سارية

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل

عرض أسعار السلعة معتمدا من المورد او الموردين المتعاقدين مع البنك.

مفردات مرتب و تعهد جهة العمل بتحوي الراتب بالنسبة للموظفين

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والاعمال الحرة فينبغي تقديم

صورة البطاقة الضريبية

ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة

مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر او شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي او جمعية المحاسبين والمراجعين.



بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش

بيان بالمستفيدين من المعاش

تعهد بتحويل المعاش