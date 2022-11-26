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رئيس التحرير
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اقتصاد

مصر تستضيف الاجتماع السنوي الـ 26 للجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا

صدى البلد

استضاف البنك المركزي المصري الاجتماع السنوي السادس والعشرين للجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا التي ترأسها مصر حاليًا.

حضر الاجتماع عدد من محافظي وممثلي البنوك المركزية لدول الكوميسا ومنها: مصر، جيبوتي، السودان، زيمبابوى، بوروندى، أوغندا، مالاوى، زامبيا، وإيسواتينى، فضلا عن ممثل السكرتير العام للكوميسا، ومدير المعهد النقدي للكوميسا.

وفى كلمته الافتتاحية، رحب  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بالوفود المشاركة، معربا عن سعادته باستضافة مصر للاجتماعات التي تعقد حضوريًا لأول مرة بعد تفشى وباء كورونا.

وأشار سيادته في الكلمة إلى التحديات التي تواجه العالم بصفة عامة وإقليم الكوميسا بشكل خاص، من تداعيات وباء كورونا وتغير المناخ، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أنه يقع على عاتق البنوك المركزية جزء كبير من جهود إنقاذ الاقتصادات من الركود وضمان الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدامين، مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. 

ويأتي اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا، عقب سلسلة من الاجتماعات التمهيدية استمرت لمدة 5 أيام، بدءًا من اجتماعات اللجان الفنية للخبراء خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، والاجتماعات على مستوى مكتب لجنة المحافظين يوم 23 من نفس الشهر.

وقد استعرض المحافظون تقريرًا حول الأداء الاقتصادي لدول الكوميسا، فيما يتعلق بمعايير التقارب الاقتصادي المعمول بها في الإقليم، فضلا عن اعتماد نشر التقرير الأول حول الاستقرار المالي بدول الكوميسا (FSR)، والذي أعده فريق عمل متخصص تم تشكيله من عدد من البنوك المركزية الأعضاء بالإقليم برئاسة البنك المركزي المصري.

وشهد الاجتماع أيضًا اعتماد عدد من التقارير المتعلقة بورش العمل والبرامج التدريبية التي يعقدها المعهد النقدي للكوميسا، ومنها تقرير حول برنامج تدريبي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع المعهد خلال شهر سبتمبر 2022 حول "التحديات التي تواجه البنوك المركزية بالكوميسا في مجال الرقابة والإشراف".

  وفى نهاية الاجتماع تم الإعلان عن تشكيل مكتب لجنة المحافظين للعام 2023، برئاسة محافظ بنك الاحتياطى الزيمبابوى، ومناقشة بعض بنود خطة عمل المعهد لعام 2023 والتي تتضمن استضافة البنك المركزى المصرى بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا لعدد من البرامج التدريبية فى مجالات الرقابة والإشراف والاستقرار المالى والتكنولوجيا المالية الحديثة.

وفي الختام أعربت لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا عن امتنان وتقدير المشاركين لجمهورية مصر العربية على الترحيب الحار والضيافة الكريمة التي تلقتها كافة الوفود المشاركة، فضلاً عن الترتيبات الاحترافية التي ساهمت فى نجاح الاجتماعات.

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مصر تستضيف الاجتماع السنوي الـ 26 للجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا

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