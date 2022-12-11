تجديد حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

كانت قد قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وتم ضبطه حال تواجده بمسكنه ، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات أجنبية"- ماكينة عد نقود - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الاتجار بالنقدالأجنبى ، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.