تستهدف ذوي الاحتياجات.. قوافل الخير في مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش

نفذت مؤسسة مصر للتنمية والابداع برعاية شركة وى، قافلة جديدة من قوافل الخير لأهالى محافظة شمال سيناء ، والتي استهدفت ذوى الهمم من أطفال مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش بشمال سيناء .. وقد أهدت القافلة مدارس التربية الخاصة بمدينة العريش، أحدث وأكبر غرفة تكامل حسى بشمال سيناء والغرفة مجهزة بأحدث الأجهزة المعدات .

غرفة كمبيوتر ناطق

وقال الدكتور صلاح صقر المدير التنفيذى للمؤسسة، إن القافلة أهدت أحدث واكبر غرفة منتسورى بشمال سيناء والغرفة مجهزة بأحدث الأجهزة المعدات .، علاوة علي أحدث واكبر غرفة كمبيوتر ناطق للمكفوفين بشمال سيناء والغرفة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات .

الي جانب كراسى للمعاقين حركيا بمدرسة التربية الفكرية وتوزيع ٢٤ سماعة لضعاف السمع بمدارس الصم والبكم بالعريش والشيخ زويد الى جانب عصيان للمكفوفين .

وقد تم افتتاح الغرف وتوزيع الاحتياجات بالمدارس ضمن احتفالية، أقيمت بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، و اللواء نبيل ابو النجا رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للتنمية والإبداع، والدكتور محمد أنور امين عام المؤسسة .