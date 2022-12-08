ثقافة شمال سيناء تنظم أمسية شعرية بعنوان "حكم ونصائح"

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، بفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى، حيث أقام قصر ثقافة بئر العبد برئاسة عبدالسميع نوفل ، أمسية شعرية بعنوان "حكم ونصائح" ألقاها الشاعر محمود عيد الدويغري وذلك بحي الدواغرة التابع لمدينة بئر العبد.



التحدي



كنا نفذ بيت ثقافة قاطية محاضرة بعنوان "التحدي" بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب قاطيه، القاها أحمد عبدالصاحى مدير البيت، الذي أكد علي انه يجب ان يراعى عند التعامل مع ذوى الهمم مراعاة قدراتهم الذهنية والسلوكية وخاصة عند الأطفال وتشجيع المتفوقين من أصحاب القدرات الخاصة في كافة المجالات لمنحهم الثقة بالنفس وتدريبهم على الاشتراك فى الأنشطة الثقافية والفنية،وقد ادار الندوة عبدالعزيز ابو جرير مسئول النشاط .

بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيله محاضرة ثقافية بعنوان " العنف ضد الاطفال " ألقاها الشيخ محمد حامد، والذي أكد ان العنف يؤدى الى فقدان الاحساس بالأمان لدى الطفل، وكذلك فقدانه المهارات اللازمة لحل المشكلات والسيطرة على الغضب والسلوك العدوانى، ومن أضرار العنف أنه يؤدي إلى العزلة والانطواء والخجل.

بينما نظم قصر ثقافة الشيخ زويد محاضرة بعنوان "عام مضي وعام قادم" ألقاها أشرف خيرت مدير القصر.

كما نظمت مكتبة العبور برئاسة أحمد حلاوة حوار مفتوح بعنوان "كيف أكون مسئولا" أدار الحوار مع الرواد هبه محمود مسئول النشاط.