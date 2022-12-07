طلاب شمال سيناء يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة

فازت الطالبة روقية عمرو الفضالى بمدرسة الشهيد عمرو أبوهندية الرسمية للغات بالعريش شمال سيناء، فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة وذلك تحت رعاية مؤسسة البحث العلمي بجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية ،وبرعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشيخ الأزهر الشريف .



المركز الثالث



وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الطالبة حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية للفئة العمريه الأولى من الصف الأول الإبتدائي إلى الصف الثالث الإبتدائي ( مصر بالوان المعرفة).



حيث أقيم الحفل الختامى للمشروع الوطنى للقراءة فى دورته الثانية على مستوى الجمهورية فى مقر مركز المنارة للمؤتمرات الدوليه ،وقد تم إعلان نتيجة الطلاب الفائزين فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة .

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