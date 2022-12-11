بالأسماء.. "صيدلة بدر" تكشف نتائج مسابقة اليوم العلمي للأقسام

أعلن الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم تنظيم مسابقة اليوم العلمى لأقسام الكلية واختيار أحسن قسم والموظف المثالى؛ لتحفيز فريق العمل إلى تقديم أفضل ما لديهم من خبرات ومهارات أكاديمية مما يُصب فى مصلحة طلاب الكلية، لافتاً إلى أن تلك المسابقة تأتى فى ضوء سعى قيادات الجامعة على تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس لمواكبة متطلبات سوق العمل، برعاية الدكتور فوزى تركى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو الإتربى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وشئون البيئة و خدمة المجتمع.

وأضاف عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن الهدف من إقامة مسابقة اليوم العلمى لأقسام الكلية هو:

1- نشر الأبحاث الدولية.

2- عمل أنشطة متنوعة ومتعددة داخل وخارج الكلية.

3- تكريم أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المجتهدة والمتميزة فى العمال الأكاديمى.

وأوضح الدكتور ياسر مصطفى، أن لجنة التقييم كانت برئاسة الدكتور محمد الشنوانى رئيس قسم العقاقير فى الكلية، مشيراً إلى أنه تم عرض التطورات والإنجازات التى تحققت فى كل قسم داخل الكلية خلال العام الأكاديمى (2001-2022)، وتم اختيار ثلاثة أقسام التى تميزت هذا العام هم كالتالى:

- المركز الأول: "الفارما كولوجى"، تحت إشراف الدكتور صفوت عبدالهادى منقورة رئيس القسم.

- المركز الثانى: "قسم الكيمياء الحيوية"، تحت إشراف الدكتورة العلياء محمد سلام رئيسة القسم.

- المركز الثالث: "قسم الصيدلانيات"، تحت إشراف الدكتورة هبة أحمد ياسين رئيسة القسم.

حضر فاعلية مسابقة اليوم العلمى لأقسام الكلية، الدكتور السيد عبدالغنى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سليمان وكيل الكلية لشئون البحث العلمى والدراسات العليا، الدكتور إيهاب الجدواى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمات المجتمع، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة".