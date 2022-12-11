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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة طن و668 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" ولحوم غير صالحة في حملة بالغريية

مدير الطب البيطري
مدير الطب البيطري بالغربية

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، طن و668  كيلو أسماك مدخنة " رنجة" ولحوم ، مابين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمركز كفرالزيات.

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كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد ترأس لجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارة البيطرية  بمركز كفرالزيات، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز كفرالزيات، وذلك تنسيقا مع ضباط شرطة المسطحات المائية والبيئة ومباحث التموين ومديرية التموين، والجهات المعنية.

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وأسفر مرور اللجنة عن ضبط طن و668  كيلو أسماك مدخنة " رنجة" ولحوم ، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر، ولحوم مذبوحة خارج المجازر.

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 25 محضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

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