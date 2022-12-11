حسن الرداد يحتفل بفوز المغرب مع مصطفى الاغا

شارك الفنان حسن الرداد، صوراً جديدة رفقة الإعلامي مصطفى الأغا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفل الرداد، بفوز المغرب والتأهل لنصف نهائي كأس العالم على حساب منتخب البرتغال.

وتمكن فيلم فيلم تهديد السلاح الذي يلعب بطولته حسن الرداد، من الحفاظ على الصدارة هذا الاسبوع إيضا ، بعد تحقيقه ايرادات وصلت الس 893,33 الف جنيه في أسبوعه الخامس.

وحقق تحت تهديد السلاح فى دور العرض السينمائية أمس الثلاثاء 78,088 الف جنيه ، ليبلغ إجمالي إيراداته بعد خمسة اسابيع من عرضه 6,102,02 جنيه.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

المخرج عبد الرحمن حماقي، جَمَعَ خلال فيلم «تحت تهديد السلاح»، بين عدد من الأبطال، وهم: حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.