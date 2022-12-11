عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يحتفل بفوز المغرب مع مصطفى الاغا

صدى البلد

شارك الفنان حسن الرداد، صوراً جديدة رفقة الإعلامي مصطفى الأغا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفل الرداد، بفوز المغرب والتأهل لنصف نهائي كأس العالم على حساب منتخب البرتغال.

txt

حسن الرداد يكسر حاجز الـ6 ملايين بـ تحت تهديد السلاح

txt

الأسود تصنع التاريخ.. منتخب المغرب يتصدر عناوين الصحف العالمية بعد الفوز على البرتغال

وتمكن فيلم  فيلم تهديد السلاح الذي يلعب بطولته حسن الرداد، من الحفاظ على الصدارة هذا الاسبوع إيضا ، بعد تحقيقه ايرادات وصلت الس  893,33 الف جنيه في أسبوعه الخامس.  

وحقق تحت تهديد السلاح فى دور العرض السينمائية أمس الثلاثاء 78,088 الف جنيه ، ليبلغ إجمالي إيراداته بعد خمسة اسابيع من عرضه 6,102,02 جنيه.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

المخرج عبد الرحمن حماقي، جَمَعَ خلال فيلم «تحت تهديد السلاح»، بين عدد من الأبطال، وهم: حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

البرتغال كأس العالم حسن الرداد منتخب المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية عبر بي إن سبورتس المفتوحة

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

سكرانة وفوقتها بطريقتي .. اعترافات سائق فى واقعة التعدي على سائحة عربية

بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

عرفت إني مبخلفش.. زوج فى المحكمة: أنقذوني بدل ما أقتلها

رئيس الوزراء يوجه فنادق شرم الشيخ بتنفيذ محطة معالجة صرف صحى خاصة

ترشيحاتنا

قمة أمريكا أفريقيا.. ماذا تعرف عن استراتيجية واشنطن تجاه إفريقيا جنوب الصحراء|فيديو

الأزهري: 35% من حالات الطلاق في مصر بسبب مواقع التواصل الاجتماعي |فيديو

رئيس النيابة الإدارية يعتمد دراسة حول تعزيز جهود مواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة

في حوار خاص| وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل قانون المحال الجديد: الرخصة إلكترونيا وبالإخطار.. واشتراطات جديدة للبناء

سامح شكري: العلاقات العربية الصينية متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة

عالم بالأزهر: فوز المغرب أسعدنا.. والالتفاف حول منتخبهم دليل على العروبة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع الإصابة بالربو .. احرص على استخدام هذا النوع من الزيوت

بسبب زوجته.. الملك تشارلز يفقد أعصابه وسط العامة

نتائج غير متوقعة.. اتباع هذا الروتين لـ البشرة يحميك من سرطان الجلد

دراسة تحذر: نقص هذا الهرمون يسبب الصلع للرجال

فيديو

إضافة المواليد وحل أزمة الأرز.. ماذا قال وزير التموين في أحدث تصريحاته

انتهاء جماعي لآلاف البشر.. ماذا قالت العرافة البلغارية بابا فانجا عن 2023؟|فيديوجراف

تعالى يا ابني اتبرع.. مصطفى كامل: طورت مبنى النقابة بفلوس مطربي المهرجانات| فيديو

تحذير من الشبورة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ