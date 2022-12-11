مصطفى حامد: انخفاض درجات الحرارة يتسبب في قتل 70 خلية مناعية |فيديو

قال الدكتور مصطفى حامد استشاري الأمراض الباطنة، إن فترة الانتقال بين الفصول تشهد هبوطا في درجات الحرارة بنحو 8 درجات مئوية وهو ما يتسبب في قتل 70 خلية مناعية مسؤولة عن المناعة في الفم والأنف .

وأضاف " حامد " ، خلال لقائه لـ برنامج " ست الستات " ، المذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن هذا السبب هو ما يجعل هناك هجوما من الفيروسات على الأنف والفم ، لتتسلل بطريقة سهلة إلى داخل الجسم ، مما يسبب اختلاط الأمر في أنواع الفيروسات ، بسبب تشابه الأعراض .

وأشار استشاري الأمراض الصدرية والباطنة، إلى أن الفيروسات والبكتيريا تنشط في الفترة الانتقالية بين الفصول، لذا فان الحصول على "الكلوسيز" مهم في هذه الأوقات لأنه يقوي جهاز المناعة إضافة إلى أنه يحتوي على الفيتامينات “أ و ”د " و الأوميجا 3.