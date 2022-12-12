الرقابة المالية :5.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال أغسطس الماضي

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن نمو الأقساط التأمينية المحصلة خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 23.4 % على أساس سنوى.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر أغسطس 2022 ، أن إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال أغسطس 2022 بلغت 5.6مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه خلال أغسطس 2021 بارتفاع 23.4%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال أغسطس 2022، مقابل 1.6مليار جنيه خلال أغسطس 2021، بنمو قدره 76.2%.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 2.8مليار جنيه خلال أغسطس الماضي، مقارنة 2.9مليار جنيه خلال أغسطس 2021، بإنخفاض 5.6%.



وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 4.8مليار جنيه خلال أغسطس 2022، مقابل 4.1مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنمو 16.4%.



وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط تأمينية بقيمة 797مليون جنيه خلال أغسطس 2022، مقابل409 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 94.6%.



واستحوذت شركتا مصر لتأمينات الحياة و مصر للتأمين التابعين لمجموعة مصر القابضة للتأمين أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام على النسبة الأكبر من سوق التأمين بنحو 34.5% باجمالى أقساط تأمينية محصلة خلال شهر أغسطس 2022 حوالى 1.9 مليار جنيه.

وجاءت شركة مصر للتأمين فى المركز الاول بنسبة 21.34% بنحو 1.2 مليار جنيه أقساط تأمينية.

وجاءت شركة مصر لتأمينات الحياة فى المركز الثانى بنسبة 13% ونحو 747 مليون جنيه أقساط تأمينية.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 68.5% على أساس سنوى.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى،أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال أغسطس الماضي بلغ 1.7مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال نفس الشهر فى 2021.