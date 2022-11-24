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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 2.4 مليار جنيه تعويضات خلال أغسطس الماضي

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إرتفاع قيمة التعويضات التأمينية خلال أغسطس الماضي بنسبة 22.9% على أساس سنوي.


كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال أغسطس 2022  بلغت 2.4 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال أغسطس 2021، بمعدل نمو 22.9%.

 

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول إداء القطاع المالى غير المصرفى خلال أغسطس 2022، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 936.6 مليون جنيه خلال أغسطس 2022، مقابل 813.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، بإرتفاع 15.1 %.

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وأضاف تقرير الرقابة المالية، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت 1.5مليار جنيه خلال أغسطس الماضي، مقابل1.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بارتفاع 28.3%

 

وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 27% لتسجل 2.2 مليار جنيه خلال أغسطس 2022، مقارنة 1.7مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

 

تعويضات التأمين التكافلي

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن  قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي بلغت نحو 209.8 مليون جنيه خلال أغسطس 2022، مقابل 233.2 مليون جنيه خلال أغسطس  2021، بتراجع قدره 22.9%.
 

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