مستشفيات جامعة بنها تنقذ حياة طفلة من الموت المحقق

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب في إنجاز يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمستشفيات جامعة بنها، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، بعد وصولها إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة للغاية إثر إصابتها بس..كين حاد اخترق عظام الجمجمة ووصل إلى أنسجة المخ.

وقالت نقابة الأطباء، إنه فور استقبال الحالة، تم التنسيق الفوري بين إدارة المستشفيات وقسم جراحة المخ والأعصاب، حيث جرى تجهيز الطفلة بشكل عاجل لإجراء تدخل جراحي بالغ الدقة والخطورة، استغرق عدة ساعات متواصلة، وسط متابعة دقيقة من الفرق الطبية المختلفة.

إنقاذ حياة طفلة بمستشفيات بنها

وتمكن الفريق الجراحي، بفضل الله، من استخراج الس..كين بنجاح كامل دون حدوث مضاعفات تهدد حياة الطفلة، لتخرج العملية بنتائج مطمئنة، فيما تخضع الطفلة حاليا للرعاية والمتابعة الدقيقة داخل عناية الأطفال، وحالتها الصحية مستقرة.

وشارك في إجراء الجراحة فريق متخصص من أطباء جراحة المخ والأعصاب والتخدير.

وتعرب نقابة الأطباء عن خالص التهنئة والتقدير للفريق الطبي والتمريضي بمستشفيات جامعة بنها على هذا الإنجاز الطبي المتميز، الذي أسهم في إنقاذ حياة طفلة كانت في حالة حرجة للغاية، مؤكدة أن ما قدمه الأطباء وأطقم التمريض يجسد أعلى معاني المهنية والإنسانية والتفاني في أداء الواجب.