قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي: تركيزنا منصب على الفوز والتأهل ولا توجد مباريات سهلة في المونديال
خطة حكومية لإنهاء تكدس السيارات المتحفظ عليها .. سليمان قورة يوضح
«لومومبا فيا» يصل إلى كأس العالم لتقديم دعمه المميز للكونغو الديمقراطية
أبو العينين : ضرورة تعظيم الاستثمار بالمحافظات لتفجير الطاقات العاطلة بمصر
مطالب برلمانية بـ إعفاء بيوت الشباب من مقابل حق الانتفاع
كيف تفاعل لاعبو المنتخب مع بوست الرئيس السيسي بعد الانتصار على نيوزيلندا
مخالفات البناء .. محلية النواب : تسهيلات جديدة تشمل التصالح على الجراجات
ميسي ينفرد بعرش هدافي كأس العالم عبر التاريخ
نشأت الديهي: لاعبو منتخب مصر كانوا زي البرازيل.. شوفنا أداء رجولي ومشرف
اللي مش هيعجبني | عمرو أديب يكشف تحذيرًا من حسام حسن للاعبي المنتخب أمام نيوزيلندا
بتمشي بشوارع مصر .. الصين تقرر إغلاق 8 مصانع لإنتاج السيارات التقليدية
تأجيل فتح أبواب ملعب فيلادلفيا قبل مباراة فرنسا والعراق بالمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مستشفيات جامعة بنها تنقذ حياة طفلة من الموت المحقق

فريق جراحة ألمح والأعصاب بمستشفيات جامعة بنها
فريق جراحة ألمح والأعصاب بمستشفيات جامعة بنها
الديب أبوعلي

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب في إنجاز يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمستشفيات جامعة بنها، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، بعد وصولها إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة للغاية إثر إصابتها بس..كين حاد اخترق عظام الجمجمة ووصل إلى أنسجة المخ.

وقالت نقابة الأطباء، إنه فور استقبال الحالة، تم التنسيق الفوري بين إدارة المستشفيات وقسم جراحة المخ والأعصاب، حيث جرى تجهيز الطفلة بشكل عاجل لإجراء تدخل جراحي بالغ الدقة والخطورة، استغرق عدة ساعات متواصلة، وسط متابعة دقيقة من الفرق الطبية المختلفة.

إنقاذ حياة طفلة بمستشفيات بنها

وتمكن الفريق الجراحي، بفضل الله، من استخراج الس..كين بنجاح كامل دون حدوث مضاعفات تهدد حياة الطفلة، لتخرج العملية بنتائج مطمئنة، فيما تخضع الطفلة حاليا للرعاية والمتابعة الدقيقة داخل عناية الأطفال، وحالتها الصحية مستقرة.

وشارك في إجراء الجراحة فريق متخصص من أطباء جراحة المخ والأعصاب والتخدير.

وتعرب نقابة الأطباء عن خالص التهنئة والتقدير للفريق الطبي والتمريضي بمستشفيات جامعة بنها على هذا الإنجاز الطبي المتميز، الذي أسهم في إنقاذ حياة طفلة كانت في حالة حرجة للغاية، مؤكدة أن ما قدمه الأطباء وأطقم التمريض يجسد أعلى معاني المهنية والإنسانية والتفاني في أداء الواجب.

مستشفيات جامعة بنها جامعة بنها جراحة المخ والأعصاب نقابة الأطباء جراحة المخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة 2026|توضيح عاجل بشأن إمتحان اللغة الأجنبية الثانية والمعفيين منه

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

صلاح وجيرارد

جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل

ترشيحاتنا

مارادونا

ذكرى مارادونا حاضرة في قلوب الأرجنتينيين خلال لقاء النمسا بكأس العالم

منتخب مصر

حمادة الشربيني : محاضرة حسام حسن بين الشوطين تاريخية .. والجهاز الفني لا ينام

دوكو

واتكينز يدافع عن دوكو: العائلة أولا حتى في قلب كأس العالم

بالصور

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

وائل كفوري وإليسا
وائل كفوري وإليسا
وائل كفوري وإليسا

السر وراء دخول الحمام صباحًا .. استشاري يوضح أفضل وقت للتبرز

السر وراء دخول الحمام صباحًا.. استشاري يوضح أفضل وقت للتبرز
السر وراء دخول الحمام صباحًا.. استشاري يوضح أفضل وقت للتبرز
السر وراء دخول الحمام صباحًا.. استشاري يوضح أفضل وقت للتبرز

على قد الإيد.. أسعار سوزوكى ماروتى المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

إذا كنت تريد عمرا أطول.. توقف عن هذه العادات فورا

إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد